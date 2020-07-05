Любовь против пандемии: 88-летний дедушка шокировал мир бесстрашным поступком ради жены

Из-за пандемии и карантина Нику Автгес запретили посещать жену, чтобы минимизировать возможность заражения внутри дома престарелых. Родственники Ника, заметив, что он очень скучает по своей любимой, помогли ему организовать встречу с помощью подъемного крана. Его сын Крис пошел в дом престарелых и договорился с администрацией о "спецоперации" для влюбленных. Уже на следующий день Ник поднялся к окну Марион, где они смогли пообщаться и прикоснуться друг к другу.
"Мы женаты уже 61 год, но любим друг друга так же, как в первый день", — признался дедушка после встречи.
Данная трогательная история облетела многие мировые медиа — о ней узнали миллионы людей, которые не скрывают своих эмоций и в комментариях отмечают, что снова начали верить в любовь.
"Любовь против пандемии — 1: 0, я никогда не видел ничего прекраснее, чем это видео; кому нужно продать душу, чтобы и меня так любили?: кажется, я снова поверила, что любовь существует; плачу — не могу остановиться; это подтверждает , что люди сильнее, чем любые вирусы — мы умеем любить, сочувствовать и помогать; нужно снять об этом фильм — немедленно", — комментируют новость пользователи сети.
Ранее ONLINE.UA рассказывал, что певица Рианна пожертвовала в различные благотворительные фонды миллионы долларов, чтобы спасти жизни людей во время пандемии, а также жестко раскритиковала бездействие Дональда Трампа.