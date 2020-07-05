Любовь против пандемии: 88-летний дедушка шокировал мир бесстрашным поступком ради жены

88-летний дедушка из США Ник Автгес ошеломил весь мир отчаянным и смелым поступком — бесстрашный человек арендовал подъемный кран, чтобы пообщаться с любимой женщиной, которая живет в доме престарелых. Так, они смогли поговорить и даже прикоснуться друг к другу. Стоит отметить, что пара вместе в браке уже 61 год, однако год назад Марион пришлось переехать в дом престарелых. С тех пор Ник каждый день навещал свою жену. Видео со смелым дедушкой, который способен рискнуть здоровьем и жизнью ради любимой, опубликовала в социальных сетях его внучка. Что интересно, об этом бесстрашном поступке уже начали писать мировые СМИ, в частности NY Post, передает ONLINE.UA.

Из-за пандемии и карантина Нику Автгес запретили посещать жену, чтобы минимизировать возможность заражения внутри дома престарелых. Родственники Ника, заметив, что он очень скучает по своей любимой, помогли ему организовать встречу с помощью подъемного крана. Его сын Крис пошел в дом престарелых и договорился с администрацией о "спецоперации" для влюбленных. Уже на следующий день Ник поднялся к окну Марион, где они смогли пообщаться и прикоснуться друг к другу.

"Мы женаты уже 61 год, но любим друг друга так же, как в первый день", — признался дедушка после встречи.

Данная трогательная история облетела многие мировые медиа — о ней узнали миллионы людей, которые не скрывают своих эмоций и в комментариях отмечают, что снова начали верить в любовь.

"Любовь против пандемии — 1: 0, я никогда не видел ничего прекраснее, чем это видео; кому нужно продать душу, чтобы и меня так любили?: кажется, я снова поверила, что любовь существует; плачу — не могу остановиться; это подтверждает , что люди сильнее, чем любые вирусы — мы умеем любить, сочувствовать и помогать; нужно снять об этом фильм — немедленно", — комментируют новость пользователи сети.

Ранее ONLINE.UA рассказывал, что певица Рианна пожертвовала в различные благотворительные фонды миллионы долларов, чтобы спасти жизни людей во время пандемии, а также жестко раскритиковала бездействие Дональда Трампа.