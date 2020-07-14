Опасно близкие встречи: в Пентагоне поразили новым заявлением об НЛО

Пентагон проинформировал о других 8 инцидентов, связанных с военными пилотами НЛО. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The New York Times.

Все случаи произошли над водами Атлантического океана. О них говорится в докладе о опасные ситуации, ни один из них не имел отметку "секретно".

"Пилоты палубной авиации заявили о близкие встречи с неустановленными летающими объектами, местами они были опасно близки", — пояснили в Минобороны.

Все инциденты зафиксировали с 27 июня 2013 года до 13 февраля 2019-го . Один из них, самый опасный, произошел в марте 2014 года. Пилот аппарата F/ A-18 E/F Super Hornet заявил о "неизвестный самолет небольшого размера". Он описал его по небольшой — размером с чемодан — и серебристый. Он теоретически угрожал самолетам ВМС США.

Также следующего апреля пилот проинформировал командование о два неизвестные ему объекты. Он не смог их идентифицировать, они двигались на большой скорости недалеко от побережья штата Вирджиния. Тогда военнослужащие обеспокоились из-за вероятного столкновения в воздухе.

Следует напомнить, что НЛО — это не синоним для іншопланетних аппаратов. Это буквально неидентифицируемый объект в воздухе. Человечество наблюдает такие явления в течение XIX и XX веков. В течение последних 60-70 лет их в первую очередь связывают именно с пришельцами.

Как сообщал ONLINE.UA, Министерство обороны США неожиданно для всех позволило опубликовать шокирующие видеозаписи перехвата американскими ВВС неопознанных летающих объектов. Стоит отметить, что эти ролики появились в сети раньше, однако только 27 апреля 2020 года Пентагон официально признал их истинными и правдивыми. В записях – НЛО в прицеле истребителей.