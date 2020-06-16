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Раскрыта тайна "Гарри Поттера" - Джоан Роулинг решилась на откровенное признание

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Раскрыта тайна "Гарри Поттера" - Джоан Роулинг решилась на откровенное признание Фото з відкритих джерел

Известная британская писательница Джоан Роулинг наконец раскрыла тайну рождения Гарри Поттера. Она откровенно призналась, где начала писать первую книгу волшебном герое еще в начале 90-х годов в квартиру в лондонском Клэпхем-Джанкшен, которую арендовала. Фанаты волшебной саги о волшебстве удивились, ведь все это время местом рождения первой книги о Гарри Поттере считалось эдинбургское кафе The Elephant House, в котором по легенде писательница делала первые заметки с сюжетом книги едва ли не на салфетках. Но, как оказалось, волшебство зародилось не там — по словам Роулинг, она действительно была в этом кафе, но тогда уже несколько лет работала над книгой. Об этом писательница рассказала в соцсети и даже показала фото с того места, где она придумала Гарри Поттера, передает ONLINE.UA.

"Это истинное место рождения Гарри Поттера. Я тогда снимала комнату в квартире над тогдашним спортивным магазином. К тому моменту, когда я первый раз зашла в кофейню The Elephant House, я уже писала несколько лет, так что это все-таки не место рождения моей истории, но какую-то ее часть я и в самом деле здесь писала", — призналась Роулинг.

Фанаты удивлены признанием писательницы. Дело в том, что многие поклонники специально приезжали в Шотландию, чтобы посидеть в кафе, где, как они думали, "зародилось волшебство". Но там по-прежнему висит вывеска у входа, которая гласит — "Место рождения Гарри Поттера", а подтверждают это фото Роулинг в кафейне, занятой работой над книгой.

Впрочем, это не все сенсационные признания писательницы. Джоан Роулинг решила окончательно удовлетворить любопытство поклонников и приоткрыть завесу таинственности вокруг своего магического бестселлера. Она призналась, что идея о написании книги о волшебнике и вовсе пришла к ней в поезде Манчестер-Лондон, а идея о квиддиче — вымышленная спортивная игра, в которую играют персонажи книг о Гарри Поттере - зародилась после ночи в манчестерском отеле.

Напомним, в конце прошлого года Джоан Роулинг заинтриговала фанатов анонсом продолжения истории о Гарри Поттере. Пока неизвестно, что это будет — пьеса, книга или фильм.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Джоан Роулинг призналась фанатам, что Гарри Поттеров было двое.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Гарри Поттер, Джоан Роулинг, тайна, признание, книги, писательница
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