Раскрыта тайна "Гарри Поттера" - Джоан Роулинг решилась на откровенное признание

Известная британская писательница Джоан Роулинг наконец раскрыла тайну рождения Гарри Поттера. Она откровенно призналась, где начала писать первую книгу волшебном герое еще в начале 90-х годов в квартиру в лондонском Клэпхем-Джанкшен, которую арендовала. Фанаты волшебной саги о волшебстве удивились, ведь все это время местом рождения первой книги о Гарри Поттере считалось эдинбургское кафе The Elephant House, в котором по легенде писательница делала первые заметки с сюжетом книги едва ли не на салфетках. Но, как оказалось, волшебство зародилось не там — по словам Роулинг, она действительно была в этом кафе, но тогда уже несколько лет работала над книгой. Об этом писательница рассказала в соцсети и даже показала фото с того места, где она придумала Гарри Поттера, передает ONLINE.UA.

This is the true birthplace of Harry Potter, if you define 'birthplace' as the spot where I put pen to paper for the first time.* I was renting a room in a flat over what was then a sports shop. The first bricks of Hogwarts were laid in a flat in Clapham Junction. pic.twitter.com/HVORnPVboK