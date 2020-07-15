Facebook показал рабочее место будущего - интересные детали

Всемирно известная компания Facebook неожиданно для всех опубликовала статью и видеоконцепт о том, как может в будущем выглядеть удаленная работа. По словам представителей корпорации, это будет динамичное виртуальное рабочее пространство, построенное на присутствии пользователя в социальных сетях. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на материал, который опубликовал Facebook.

Представители корпорации обращают внимание на то, что гаджеты следующего поколения обеспечат людям бесконечные рабочие среды с настроенными виртуальными рабочими экранами, досками и другими инструментами для визуализации. Такой VR даст возможность проводить совещания, как будто вы сами присутствовали с коллегами в офисе.

Кроме того, будут множественные рабочие экраны в VR, которые можно настроить: пользователи смогут переключаться между реальным и виртуальным миром в любое время. На таком рабочем месте сотрудник сможет работать как жестами (с виртуальными экранами), так и более обычным способом, с помощью клавиатуры и мыши.

"В виртуальной рабочей среде коллеги смогут общаться с помощью своих аватаров: они будут точно передавать выражения лица. Все эти технологические направления развивают в самой компании: Workplace, Portal, Oculus для бизнеса, Codec Avatars и другие", — отмечается в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA в октябре гендиректор Facebook Марк Цукерберг сделал громкое заявление о деструктивном влиянии РФ, Китая и Ирана. Он считает эти страны угрозой для демократии. В частности, иностранные правительства делают попытки вмешательства во внутренние дела США. Например — выборы президента.