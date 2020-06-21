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Настоящее звездное латте: телескоп Хаббл сделал новое необычайное фото

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Настоящее звездное латте: телескоп Хаббл сделал новое необычайное фото Телескоп Hubble (фото — pexels.com)

Орбитальный телескоп Hubble, которым управляет американское агентство NASA, сделал новую удивительную фотографию — на этот раз объектов дальнего космоса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт исследовательского аппарата США.

В объектив телескопа на этот раз попала спиральная галактика NGC 3895. Она находится в созвездии Большой медведицы — вероятно, самом известном для человеческого глаза на объекте ночном небе.

По мнению ученых, галактика напоминает "звездное латте". Они предположили, что ее создал настоящий космический бариста.

Настоящее звездное латте: телескоп Хаббл сделал новое необычайное фото (1)

NGC 3895 впервые нашел на небе астроном Уильям Гершель в 1790 году. Уже в наше время телескоп Hubble смог изучить ее подробнее.

Напомним, этот аппарат американского аэрокосмического агентства находится на высоте 570 километров от поверхности Земли. Это позволяет ему получить фотографии непревзойденного качества, поскольку эго объектив находится вне зоны атмосферных оптических искажений. Согласно оценке специалистов, "Хаббл" имеет в 7-10 раз лучшую, чем земные аналоги, разрешающую способностью.

Запустили Хаббл на орбиту еще в апреле 1990 года. Считается, что аппарат способен полноценно работать минимум до 2030 года. Интересно, его отправили в космос с дефектом главного зеркала — очень серьезным изъяном, которую в дальнейшем успешно компенсировали корректировкой. Вот того времени телескоп подарил ученым немало интересных данных.

Как сообщал ONLINE.UA, американский телескоп DKIST — Daniel K. Inouye Solar Telescope — получил самые детальные фотографии поверхности Солнца. Научном аппарата удалось сделать снимки, которые зафиксировали объекты размерами до 30 километров. Такая детализация имеет не абы какое значение для ученых. Подробности и фото — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: телескоп, наука, астрономия, космос, Hubble, NASA
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Обновлено:01:11, 21.06.2020

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