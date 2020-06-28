Ученые неожиданно заявили о еще одном способе передачи COVID-19

Китайские ученые неожиданно заявили о том, что впервые выделили живой SARS-
Отмечается, что ученые исследовали фекалии
"При этом в фекалиях содержалось больше вирусной РНК, чем в мазках из горла или носа", — рассказывают ученые.
Кроме того, со временем ученые снова смогли выделить живой вирус из образцов кала других пациентов. Специалисты отмечают, что это подтверждает тот факт, что коронавирусом можно заразиться, вдохнув пары фекалий зараженного вирусом человека. Стоит обратить внимание на то, что аналогичный способ заражения был распространен во время эпидемии атипичной пневмонии 17 лет назад.
"Во время пандемии тяжелого острого респираторного синдрома в 2003 году 329 жителей частного жилого комплекса в Гонконге были инфицированы; 42 умерли из-за того, что неисправность канализации привела к аерозолизации загрязненных фекалий, которые стали источником инфекции", — пишет издание.
Стоит отметить, что недавно медики подсчитали, сколько стоит лечение от коронавируса в Украине. Они заявили, что лечение одного больного обойдется в 5-10 тысяч гривен. Такую сумму назвал главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк.
Ранее ONLINE.UA сообщал, когда закончится пандемия коронавируса в Украине. Исследователи уверены, что инфекцию удастся преодолеть уже к концу лета.