Ученые неожиданно заявили о еще одном способе передачи COVID-19

Китайские ученые неожиданно заявили о том, что впервые выделили живой SARS- CoV-2 из фекалий зараженного коронавирусом человека. Тем самым ученые подтвердили теорию фекально-оральной или фекально-дыхательной передачи инфекции. Стоит обратить внимание на то, что до сих пор фекально-оральный способ передачи инфекции многими исследователи не признавался, но теперь сомнений не осталось. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Emerging Infectious Diseases.

Отмечается, что ученые исследовали фекалии 78-летнего пациента. По словам ученых, пенсионер тяжело переносил болезнь и через несколько дней после госпитализации скончался. При этом анализы кала, собранного за две недели пребывания пациента в больнице, показали наличие в них SARS- COV-2 .

"При этом в фекалиях содержалось больше вирусной РНК, чем в мазках из горла или носа", — рассказывают ученые.

Кроме того, со временем ученые снова смогли выделить живой вирус из образцов кала других пациентов. Специалисты отмечают, что это подтверждает тот факт, что коронавирусом можно заразиться, вдохнув пары фекалий зараженного вирусом человека. Стоит обратить внимание на то, что аналогичный способ заражения был распространен во время эпидемии атипичной пневмонии 17 лет назад.

"Во время пандемии тяжелого острого респираторного синдрома в 2003 году 329 жителей частного жилого комплекса в Гонконге были инфицированы; 42 умерли из-за того, что неисправность канализации привела к аерозолизации загрязненных фекалий, которые стали источником инфекции", — пишет издание.

Стоит отметить, что недавно медики подсчитали, сколько стоит лечение от коронавируса в Украине. Они заявили, что лечение одного больного обойдется в 5-10 тысяч гривен. Такую сумму назвал главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк.

Ранее ONLINE.UA сообщал, когда закончится пандемия коронавируса в Украине. Исследователи уверены, что инфекцию удастся преодолеть уже к концу лета.