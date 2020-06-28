Какие проблемы могут спровоцировать семейные ссоры - ученые ошеломили ответом

Ученые бьют тревогу из-за новой серьезной проблемы, о которой раньше никто и не догадывался. Ученые пришли к выводу, что семейные ссоры негативно влияют на состояние здоровья мужчин. Кроме того, как выяснилось, если на фоне ссоры возникает неудачный сексуальный опыт, то это может стать причиной развития импотенции. Ученые предупреждают, что конфликты, независимо от темы — воспитание детей, финансовые вопросы, религия и т.д. — могут вызвать выброс стрессовых гормонов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".

"Подобные ссоры пагубно влияют на состояние здоровья мужчин. Чаще всего последствия могут быть в виде головной боли, бессонницы, снижения настроения, нервозности и уязвимости. А если из-за ссоры возникает неудачный сексуальный опыт, то это может стать причиной развития психогенной импотенции", — говорится в материале.

Стоит обратить внимание на то, что к деструктивным конфликтам относятся те, из-за которые происходит накопление обид и претензий к партнеру, а это в свою очередь отдаляет партнеров друг от друга. Многие психологи предостерегают, что в таких случаях мужчина может предать, потому что будет искать понимания и поддержки у другой женщины.

"Как решить эту проблему? В первую очередь, нужно обратиться к врачу. Кроме этого, после неудачного сексуального опыта человек обычно настроен на следующие неудачу, потому жена должна оказывать поддержку и проявлять терпение. Также важно укреплять самооценку мужчины. В частности, поощрять его инициативу, подчеркивать мужественность и социальную успешность", — отмечается в статье.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что всемирно известный американский психотерапевт Гэри Ньюман решил ответить на вопрос, который больше всего волнует большинство женщин — он рассказал, почему на самом деле изменяет большинство мужчин.