Уничтожит половину человечества - миру грозит новая пандемия хуже коронавируса

Нынешняя пандемия коронавируса — это легкая репетиция на двоечку перед глобальной грозой, которая грозит всему миру. Британский ученый Майкл Грегор предупредил об опасности новой пандемии, которая станет хуже коронавируса и ядерной войны. По его прогнозу, она может уничтожить половину человечества. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

О новой пандемии, которая угрожает все миру, Майкл Грегор даже написал книгу на 500 страниц, в которой собрал данные более трех тысяч научных исследований. В ней он назвал угрозу от текущей пандемии коронавируса ничем по сравнению с тем, что ждет человечество.

Потенциальным источником вспышки новой болезни он называл птицефабрики, на которых содержат миллионы кур в "жутких условиях". Эксперт призывает изменить условия их выращивания или же и вовсе уничтожить всех в мире кур, иначе придется бороться с новой неизвестной инфекцией, которая будет беспощадной к человечеству.

По мнению ученого, источниками смертельных для человека вирусов всегда были животные. Он напомнил, что туберкулез пришел от коз, корь – от коз и овец, оспа – от верблюдов, проказа – от водяных буйволов, коклюш – от свиней, брюшной тиф – от тех же кур. И сегодня, когда последних на птицефабриках пичкают химикатами и антибиотиками, из-за которых вырабатываются устойчивые к ним штаммы опасных вирусов, они становятся главной угрозой человечеству.

"Наша тесная связь с животными делает нас уязвимыми перед лицом наихудшей эпидемии. С каждым куском колбасы, сэндвичем с беконом и куриным наггетсом мы играем в кости со смертью. Пока есть птица, будут пандемии", — подчеркнул ученый.

Грегор напомнил, что эпидемия испанки в 1918-1920 годах, которая считается самой смертоносной в истории человечества, убила по меньше мере 50 миллионов человек из 500 млн заразившихся. Проблема с испанкой была в том, что она, как и коронавирус, начиналась безобидно — небольшой кашель, болят мышцы, потом температура, ну а потом, по словам эксперта, начинался кошмар. Лишь в 2005 году удалось установить источник испанки — это, как подчеркнул Грегор, были птицы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти Украины уже готовятся ко второй волне пандемии коронавируса, поскольку она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний. Новая вспышка может произойти уже осенью.