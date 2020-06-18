Что это значит - журнал Time возмутил сеть жуткой обложкой

Авторитетное американское издание Time никогда не остается в стороне масштабных событий в истории, которые влияют не только на отдельные страны, но и на всю международную общественность. На этот раз редакция журнала оперативно отреагировала на протесты и разбои, которые всколыхнули США, спровоцированные убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Издание решило посвятить этому трагическому событию обложку нового выпуска. Однако немало пользователей сети признались, что не совсем понимают, что изображено на этой обложке и что хотела сказать редакция СМИ, передает ONLINE.UA.

Журнал Time опубликовал в сети обложку июньского выпуска. Она касается протестов, которые уже не первый день происходят в США и других странах. Соответствующее фото появилось на официальной странице издания в Твиттере. Стоит обратить внимание на то, что впервые за историю существования издания на красной рамке его обложки будут имена людей. Это 35 темнокожих мужчин и женщин, смерть которых, в большинстве случаев, вызванная полицией. Эти человека пострадали от расизма, а действия правоохранителей способствовали развитию движения Black Lives Matter.

Преданные читатели издания сразу же бросилась комментировать новую обложку любимого журнала.

"Честно, я не совсем понимаю, что вы хотели этим сказать... возможно, кто-то мне объяснит; честно — это выглядит очень жутко. Не хочу обидеть дизайнера, но и бы домой журнал с такой обложкой не забрал; что это значит?; замечательная работа, потому что привлекает к себе внимание; это призрак ребенка?; я знаю, что издание такого масштаба всегда шифрует что-то в своих обложках, но пока не разглядел, что именно", — комментируют новую работу СМИ люди в сети.

Как сообщал ONLINE.UA, член команды главы Белого дома Дональда Трампа и генеральный прокурор Штатов Уильям Барр шокировал международное сообщество неожиданным заявлением — он рассказал, кто на самом деле причастен к протестам в США.