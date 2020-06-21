Facebook предупредил о важное изменение в регулировании соцсети - к чему готовиться

Администрация Facebook объявила о начале работы новых правил социальной сети. В связи с обновлением, особой пометкой маркировать страницы и публикации, авторы которых связаны с правительствами стран. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные.

По состоянию на 5 июня первые такие маркировки уже произошли. Соответствующее решение специалисты компании будут принимать, основываясь на сведения о финансировании медиа, его владельцев, структуру собственности, редакционную политику.

Соответствующую команду экспертов, которая разработала критерии, сформировали из 65 представителей медиа со всего мира.

Представители СМИ, которые не согласны с полученным маркировкой, могут обжаловать решение администрации Facebook. Для этого им необходимы доказательства собственной независимости от правительства.

К ряду таких доказательств отвели выводы негосударственных медиаэкспертов, или же законодательство страны, которое гарантирует независимость.

Руководство социальной сети планирует брать во внимание различные специфические факторы. Например, уровень свободы слова в отдельных государствах.

Также Facebook предупредила о блокировке рекламы от правительственных медиа в период выборов президента Соединенных Штатов — голосование состоится следующего ноября. Такое решение приняли после выборов 2016 года, когда власти РФ обвинили во вмешательстве в процесс.

Как сообщал ONLINE.UA, в Facebook ранее отказались поддержать представителей Twitter в их споре с президентом Дональдом Трампом.

Основатель компании Марк Цукерберг утверждает, что оценил сообщения президента как "глубоко оскорбительны". Впрочем, в социальной сети не будут маркировать или удалять эти публикации.

Накануне во вторник, 2 июня, бизнесмен провел виртуальную беседу с представителями Facebook по этому поводу. Последние устроили своеобразную акцию протеста из-за бездействия соцсети на возмутительные сообщения.