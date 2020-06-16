Жизнь принца Гарри превратилось в ночной кошмар - что случилось

Королевский обозреватель Рассел Майерс поделился шокирующими данными — он сообщил о том, что планы принца Гарри и Меган Маркл разрушились из-за пандемии коронавируса. Кроме того, по его словам, жизнь герцога Сассекского "превратилась в ночной кошмар". Майерс рассказал, что влюбленные после скандального отказа от выполнения королевских обязанностей ехали из Великобритании с амбициозными планами. Они очень хотели открыть свой благотворительный фонд, зарабатывать деньги публичными выступлениями, Меган Маркл мечтала вернуться в кино. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Radio New Zealand.

"Однако после переезда в Лос-Анджелес все их ожидания и надежды пока зависли в воздухе из-за вспышки коронавирусной инфекции. К тому же принц Гарри не может найти себе достойное занятие в чужой стране", — говорится в сообщении.

По словам журналиста, принц даже связался с друзьями из британского королевского флота и попросил, чтобы его оставили церемониальным главой организации, хотя до этого планировал отказаться от всех титулов. Кроме того, Майерс утверждает, что принцу придется мириться с семьей.

"Также у супругов туго с финансами. Пока пару спонсирует принц Чарльз, но так не может продолжаться, и им придется зарабатывать самостоятельно. Пока они живут в роскошном поместье за 20 млн фунтов стерлингов и, по слухам, тратят ежедневно на охрану семь тысяч фунтов стерлингов", — рассказывает журналист.

По словам Майерса, принц Гарри сейчас очень страдает и у него, якобы, обострились проблемы с психикой. А вот его любимая сейчас ждет отмены карантина, чтобы начинать выходить в свет без каких-либо ограничений, с которыми она столкнулась в королевской семье в Великобритании.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, Кейт Миддлтон и Меган Маркл неоднократно ссорились, более того, между ними до сих пор существует вражда — интересные подробности можно найти в нашем материале.