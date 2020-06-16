Как избавиться от тяги к сладостям за неделю - секрет известного диетолога

Всем уже давно известно, что главная причина лишнего веса — это профицит калорий. Однако контролировать все приемы пищи довольно сложно, ведь каждый раз хочется полакомиться не только салатиком с куриным филе, но и несколькими пряниками после ароматного кофе. Авторитетный диетолог из Швеции Фредерик Паулун рассказал, как избавиться от зависимости от сладостей всего лишь за 7 дней. По его словам, понадобится упорство и сила воли, чтобы соблюдать важнейшие правила, которые за считанные дни сделают ваш рацион здоровым и правильным. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Expressen.

"Главное — выдержать первые несколько дней, а затем справиться с желанием съесть что-нибудь сладкое будет гораздо легче", — отмечает Паулун.

По его словам, в первую очередь, нужно перестать есть продукты, в которых больше всего сахара. К примеру, сладкие кукурузные хлопья, выпечка и конфеты.

"Надо отказаться вообще от всего сахара и есть только сложные углеводы. Особенно чувствительным людям, возможно, в начале придется отказаться даже от свежих фруктов и ягод. Через несколько недель разрешается снова их есть", — рассказывает эксперт.

Чтобы быстрее избавиться от зависимости от сладостей, Паулун советует больше двигаться, избегать стресса, пить много воды, регулярно принимать пищу, высыпаться, употреблять белковые продукты, избегать полуфабрикатов, ввести в рацион орехи и семена. Кроме того, диетолог посоветовал найти новые источники удовольствия.

"К примеру, принимайте ароматические ванны, слушайте музыку или смотрите кино — то есть, просто делайте то, что приносит вам удовольствие без всякого сахара", — раскрыл свой секрет известный диетолог.

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