Британец хочет получить бешеную сумму после неудачного поцелуя с девушкой

Житель Лондона Мартин Эшли Конвей подал в суд на женщину, с которой у него было романтическое свидание год назад. Мужчина неожиданно для всех начал требовать от нее компенсацию в размере 130 тыс фунтов стерлингов. Он жалуется на то, что девушка якобы заразила его герпесом во время неудачного поцелуя. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Daily Mail.
"Я тогда не думал, что это такое, потому что никогда не болел герпесом раньше и не догадывался, насколько он заразен", — посетовал британец.
Через несколько дней Конвей почувствовал себя нехорошо, начал кашлять. Кроме того, у него на губах появились характерные высыпания. Также ему было трудно принимать пищу. Мужчина сразу же поехал к врачу, где ему диагностировали герпес и выписали курс лечения. Впоследствии Конвей решил обратиться в суд — он требует от партнерши, с которой он, кстати, никогда не виделся после неудачного свидания, компенсацию за причиненный ему вред, куда входит оплата лечения герпеса и последующие затем сеансы психотерапии. Кроме того, он пожаловался, что из-за высыпания на губах не мог ходить на работу, а следовательно, зарабатывать.
Мартин Конвей обвиняет Джованни Лавлесс в том, что она не выполнила "свой моральный и юридический долг", не предупредив его, что является носителем инфекции. Юристы Лавлесс назвали иск мужчины "неприличным". Кроме того, они считают его "издевательством над судебными учреждениями".
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