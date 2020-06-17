Британец хочет получить бешеную сумму после неудачного поцелуя с девушкой

Житель Лондона Мартин Эшли Конвей подал в суд на женщину, с которой у него было романтическое свидание год назад. Мужчина неожиданно для всех начал требовать от нее компенсацию в размере 130 тыс фунтов стерлингов. Он жалуется на то, что девушка якобы заразила его герпесом во время неудачного поцелуя. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Daily Mail.

45-летний тренер по фитнесу рассказал, что впервые познакомился с Джованной Лавлейс на сайте знакомств. Они немного пообщались онлайн и решили организовать свидание. Конвей утверждает, что все поначалу шло хорошо, однако после того, как супруги несколько раз поцеловались, Лавлейс сообщила ему, что у нее герпес.

"Я тогда не думал, что это такое, потому что никогда не болел герпесом раньше и не догадывался, насколько он заразен", — посетовал британец.

Через несколько дней Конвей почувствовал себя нехорошо, начал кашлять. Кроме того, у него на губах появились характерные высыпания. Также ему было трудно принимать пищу. Мужчина сразу же поехал к врачу, где ему диагностировали герпес и выписали курс лечения. Впоследствии Конвей решил обратиться в суд — он требует от партнерши, с которой он, кстати, никогда не виделся после неудачного свидания, компенсацию за причиненный ему вред, куда входит оплата лечения герпеса и последующие затем сеансы психотерапии. Кроме того, он пожаловался, что из-за высыпания на губах не мог ходить на работу, а следовательно, зарабатывать.

Мартин Конвей обвиняет Джованни Лавлесс в том, что она не выполнила "свой моральный и юридический долг", не предупредив его, что является носителем инфекции. Юристы Лавлесс назвали иск мужчины "неприличным". Кроме того, они считают его "издевательством над судебными учреждениями".