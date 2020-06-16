Мы хотим это сделать: Кабмин удивил украинцев неожиданной новостью

16 июня глава Министерства финансов Сергей Марченко поделился с украинскими гражданами неожиданной новостью — он официально заявил, что Украина планирует отказаться от кредитов Международного валютного фонда до 2023 года. Кроме того, наша страна рассчитывает получить рейтинг инвестиционного уровня. Стоит обратить внимание на то, что заявление министра прозвучало через несколько дней после того, как Совет директоров Международного валютного фонда наконец утвердил обещанную программу сотрудничества с Украиной в размере 5 млрд долларов. Об этом Сергей Марченко рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Мы верим, что у нас будет возможность к 2023 году — уже в 2022 году сказать, что ноль кредитов от МВФ в бюджете. То есть мы имеем возможность за счет детенизации, за счет увеличения доходов, за счет повышения эффективности расходов, за счет повышения наших кредитных рейтингов", — заявил глава Минфина.

Кроме того, он обратил внимание на то, что украинская власть намерена получить рейтинг инвестиционного класса.

"Да, действительно Moody’s (международное рейтинговое агентство — ред.) повысило нам рейтинг... Возможно, это не тот рейтинг, на который мы надеялись. Мы хотим видеть рейтинг инвестиционного класса. Но для этого нужно что-то делать и мы знаем, что делать ", — добавил Сергей Марченко, вспоминая о том, что недавно Moody’s повысило кредитный рейтинг нашей страны с уровня Саа1 до В3 со стабильным прогнозом.

Стоит напомнить о том, 10 июня Международный валютный фонд одобрил кредит Украине в размере 5 млрд долларов. Первые 2,1 миллиарда долларов Киев получил 12 июня. Остальные средства планируется выделить еще четырьмя траншами. Что важно понимать, программа кредитования рассчитана на 18 месяцев.

Нельзя забывать и о том факте, что МВФ недавно ухудшил прогноз падения ВВП Украины в текущем году до 8,2%. Аналитики утверждают, что ВВП нашей страны в 2020 году упадет с прогнозируемых ранее 7,7% до 8,2%. Также был обновлен прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году с 3,6% до 1,1% с увеличением до 3% в 2022 году.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что правительство озвучило неожиданный прогноз — в Кабмине говорят, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.