Паспорта РФ в Крыму - у Зеленского выступили с важным заявлением

Команда главы государства Владимира Зеленского обратилась к украинским граждан и решила напомнить всем, что жители аннексированного Крыму имели объективные причины, чтобы согласиться на принудительную паспортизацию РФ в Крыму, ведь иначе им угрожали репрессии и преследования. В Министерстве иностранных дел отметили, что наша страна эти документы не признает. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В последние дни в информационном пространстве наблюдается искусственная дискредитационная кампания относительно российских паспортов, что навязывались гражданам Украины оккупационной администрацией Крыма с марта 2014 года. Граждане Украины, проживающие в АР Крым и г.. Севастополь, фактически были лишены права выбора", — говорится в сообщении.

Представители команды Зеленского напомнили, что возможности отказа от российского гражданства были жестко ограничены путем определения недостаточного количества соответствующих центров и слишком коротких сроков приема заявлений об отказе.

"Принудительная паспортизация — это элемент репрессивной политики и системного давления государства-агрессора по отношению к гражданам Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации. Кроме того, в случае отказа жителей Крыма от получения российских паспортов, искусственно ограничивались их права на трудоустройство, медицинскую защиту, социальную и пенсионную помощь", — добавляют в МИД.

Кроме того, отмечается, что отсутствие паспорта РФ могло стать причиной принудительной депортации, запрета на въезд на территорию Крыма, преследования проукраинских активистов, в т.ч. журналистов, со стороны оккупационных властей. По словам украинских дипломатов, жители Крыма имели все основания для опасений, что из-за подачи заявлений об отказе от российского гражданства оккупационная власть осуществит "инвентаризацию" оппонентов для проведения репрессий.

"Украинцы были вынуждены получать российские паспорта еще и для того, чтобы сохранить свои дома, имущество на оккупированном полуострове. Еще один шаг к навязыванию российского гражданства — недавний указ Владимира Путина о лишении украинских граждан возможности владения землей в оккупированном Крыму", — напомнили в МИД.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что паспорта РФ на Донбассе уже получили 110 тысяч человек.