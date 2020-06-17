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Мы усиливаем контроль - Кличко выступил с громким предупреждением

Украина | Читати новину українською
Мы усиливаем контроль - Кличко выступил с громким предупреждением Віталій Кличко (фото — kyivcity.gov.ua)

Соблюдение карантинных требований в Киеве будут контролировать с усиленным режимом. С соответствующим предупреждением выступил мэр столицы Виталий Кличко. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу КГГА.

По словам главы города, речь идет о ужесточены правила безопасности.

"Хочу обратить внимание на то, что город ужесточает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований. Эти группы состоят из представителей районных госадминистраций, Держпродспоживслужби, Департамента благоустройства, Национальной полиции и муниципальной охраны", — пояснил Кличко.

Он добавил, мобильные группы будут заниматься проверками по соблюдению противоэпидемических требований в торговых учреждениях, местах общественного питания, а также других учреждениях. Всем нарушителям грозит административная ответственность.

"Напомню, штрафы за такие нарушения для граждан составляют от 17 до 51 тысячи гривен. А на заведение ждет штраф от 34 до 340 тысяч. А в случае выявления значительных нарушений, заведение могут закрыть – до их устранения. За месяц работы группы проверили более 2 тысяч объектов. Было составлено 325 протоколов о нарушениях", — подчеркнул мэр.

Такие нарушения выявили со стороны отдельных ресторанов и ночных клубов — они не имели права на возобновление работы. Другие зафиксированные нарушения касались масочного режима и социального дистанцирования среди украинцев.

По состоянию на утро 17 июня в Украине подтвердили 33 234 случаев коронавирус COVID-19. За последние сутки новых 758.

Как сообщал ONLINE.UA, в Киеве запрещено открывать бары или другие увеселительные заведения. Мэр Виталий Кличко предупредил киевлян на фоне новой вспышки коронавирус в стране. По словам мэра, возможность работать могут только летние площадки кафе и ресторанов.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Виталий Кличко, заява, предупреждения, карантин, эпидемия, коронавірус, Украина, Киев
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