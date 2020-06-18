Известно, кто сыграет принцессу Диану в новом фильме - сеть шокирована

В Голливуде разгорелся новый громкий скандал. Звезда вампирской саги "Сумерки" Кристен Стюарт может сыграть в новом фильме о принцессе Диане. Однако в роли легендарной Леди Ди звездную бунтарку никто не может представить — отчаянные киноманы оставляют в сети тысячи комментариев о том, что это крайне неудачный выбор, поскольку Кристен не слишком похожа на Диану внешне, а также у них совершенно разные черты характера и мировоззрение. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на таблоид Just Jared.

"Чилийский режиссер Пабло Ларрейн готовится к съемкам фильма "Спенсер"(Spencer). После экранизации истории Жаклин Кеннеди он хочет показать страницы жизни принцессы Дианы. На роль он уже утвердил голливудскую актрису Кристен Стюарт, известную по фильмам "Сумерки" и "Ангелы Чарли" , — говорится в сообщении издания.

Кроме того, отмечается, что этот фильм расскажет о нескольких днях из жизни легендарной Леди Ди. Картина охватит 1990-е , когда Диана и принц Чарльз решили больше не реанимировать свой брак.

"Мы привыкли, что в сказках принц находит принцессу, женится, и она становится королевой. А когда она отрекается этого титула, сценарий сказки переворачивается с ног на голову", — рассказал Пабло Лоррейн.

Также режиссер решил объяснить выбор актрисы на главную роль. По его мнению, именно Кристен Стюарт сможет придать образу принцессы Дианы загадочности, которая так нужна будет этой ленте. Однако ярые киноманы выбор режиссера не поддерживают и жестко критикуют.

"Есть множество британских актрис, которые идеально подошли для этой роли. Принцесса Диана была элегантной и стильной, а Кристен — далека от этого. Они даже не похожи; вы серьезно? Они вообще не похожи; я даже не могу это представить: кажется, режиссер просто хочет много шума вокруг своего фильма — вот и все; кастинг реально ужасный; Кристен — талантливая актриса, но эта роль не для нее", — жалуются пользователи сети.

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