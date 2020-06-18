Как с этим жить - Илон Маск публично опозорился после обвинений Джонни Деппа

Голливуд, кажется, ни дня не может прожить без громкого скандала, который бы всколыхнул не только актерское сообщество, но и весь мир. Так, недавно стало известно, что адвокаты легендарного актера Джонни Деппа опубликовали пикантную информацию, которая шокировала миллионную армию фанатов звезды. Отмечается, что эти данные касаются его бывшей жены, актрисы Эмбер Херд. По словам юристов Деппа, якобы экс-супруга звезды "Пиратов Карибского моря" устроила секс втроем с бизнесменом Илоном Маском и своей подругой-супермоделью Карой Делевинь, когда еще была замужем. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Daily Mail.

Известно, что эту информацию адвокаты 57-летнего Деппа получили от Джоша Дрю — бывшего мужа лучшей подруги 34-летней Херд. Источник рассказывает, что это произошло, еще когда Депп и Херд были женаты. Стоит отметить, что Джонни Депп еще ранее заявлял, что Эмбер Херд изменяла ему с Маском сразу после их бракосочетания. Голливудский актер рассказал, что когда он был на съемках, Эмбер за ним не скучала. В то время она встречалась с основателем компании Tesla. Кроме того, Маск был в доме Деппа в тот момент, когда она заявляла о насилии и предъявляла снимки с доказательствами. Ранее иностранные медиа взорвала новость об иске Джонни Деппа в суд против его бывшей жены Эмбер Херд. После этого адвокат голливудской звезды заявил, что она Тоже не будет молчать.

Фанаты Джонни Деппа, Илона Маска и Эмбер Герд уже активно комментируют эту новость в социальных сетях.