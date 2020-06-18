Совет ЕС мощно ответил на бесстыдную наглость Путина - что известно

Власти Евросоюза продолжают наказывать главу России Владимира Путина за наглые решения против Украины. На этот раз Совет ЕС решил продлить еще на год антироссийские санкции из-за аннексии украинского Крыма, который Кремль не хочет возвращать под контроль официального Киева, несмотря на давление международного сообщества. Крымские санкции будут действовать до 23 июня 2021 года. Кремлю они будут стоить большой цены, так как негативно влияют на большинство жизненно важных сфер деятельности в Крыму. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

"Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление за нарушение прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму", — написал Кулеба в Twitter.

Важно отметить, что уже завтра, 19 июня Евросоюз планирует продлить другой пакет санкций против России, введенный в 2014 году из-за Донбасса. Речь идет об экономических санкций в отношении России, которые затрагивают энергетический и банковский секторы.

Как известно, крымские санкции ЕС запрещают импорт в Евросоюз товаров из оккупированного Крыма и Севастополя и экспорт определенных товаров и технологий из ЕС, касающихся транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Также они запрещают делать инвестиции европейским бизнесменам и оказывать туристические услуги на территории аннексированного украинского полуострова. В частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты.

Соответствующие крымские санкции ЕС ввел еще в 2014 году после того, как Россия оккупировала украинский полуостров. Ежегодно Совет ЕС продлевает и усиливает действующие ограничения. В 2020 году в Евросоюзе не изменили свою позицию. Там напоминают Кремлю, что Крым — это украинский полуостров, и пока российские власти не вернут его официальному Киеву, санкционное давление на оккупантов будет только усиливаться.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США выдвинули Путину бескомпромиссный ультиматум. Госсекретарь США Майк Помпео напомнил главе Кремля, что Крым — это Украина, поэтому Россия должна незамедлительно прекратить репрессии против тех, кто выступает против ее оккупационной политики, и освободить несправедливо заключенных украинцев.