Украинские крылатые ракеты напугали Россию в Черном море - зрелищное видео

Накануне украинский ракетный комплекс "Нептун" завершил финальные испытания. На этот раз крылатая ракета уже с боевой частью мощно поразила цель в Черном море, которая находилась на расстоянии около 80 км от берега. Испытания проводились на полигоне "Алибей" в Одесской области. Видео точного попадания ракеты в морскую цель опубликовали на YouTube канале Defense Express Channel, передает ONLINE.UA.

На видео зафиксировано, как крылатая ракета Р-360 со штатным отделением ускорителя стартовала и как сдетонировала во время попадания в мишень.

"Для того, чтобы противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей, разработаны РК-360 МЦ «Нептун». Это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневой и радиоэлектронной противодействия противника", — прокомментировали успешное испытание ракеты в Генштабе ВСУ.

Более того, стало известно, что во время испытаний до предела закрытого во время стрельб сектора акватории подошли корабли Черноморского флота РФ, которые пытались средствами радиоэлектронной борьбы подавить управления и наведения крылатой ракеты. Но им это не удалось, так как "Нептун" практически незаметен для вражеских радаров.

Как известно, комплекс крылатых ракет "Нептун" создали конструкторы Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч". Крылатая ракета способна поражать наземные и морские цели, а главное ее назначение уничтожения кораблей противника. Дальность ее полета составляет до 300 км со скоростью около 1000 км/ч . Масса ракеты — 870 кг, масса боевой части -150 кг. Как утверждают разработчики, одной крылатой ракеты "Нептун" вполне достаточно для потопления корабля тоннажем до 5 тысяч тонн.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине несколько недель назад успешно завершился очередной этап испытаний мощных крылатых ракет "Нептун". На этот раз выпущенные с секундным интервалом ракеты точно поразили сразу две цели в Черном море. Дальность до целей была примерно 85 км и 110 км.