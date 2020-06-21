Последняя надежда - жители ОРДЛО обратились с неожиданной просьбой к властям Украины

Жители оккупированного Донбасса обратились с неожиданной просьбой к властям Украины. Они адресовали письмо на имя спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова и уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой, которых просят вмешаться в ситуацию с закрытием на оккупированной части Луганской области шахт и терорром потив несогласных с политикой оккупантов людей. Такое обращение было отправлено от имени некоего "Комитета освобождения Донбасса", который называет себя оппозиционной силой, хоть и указывает оккупированную область Украины как так называемую "ЛНР". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ОстроВ".

В обращении к Разумкову и Денисовой жители ОРДЛО просят вмешаться в ситуацию, сложившуюся в "ЛНР" в связи с игнорированием и нарушением прав трудящихся шахт "Никонор-Новая", "Комсомольская", "Партизанская", "Молодогвардейская", которые оккупанты массово закрывают, оставляя людей без средств к существованию.

"Руководство "ЛНР" остается пассивным в сложившейся ситуации и не принимает мер к решению проблемы. Шахтеры и их семьи продолжают оставаться без средств к существованию, более того, репрессии и террор против несогласных только усиливается. В ряде городов отсутствует мобильная связь, блокируются социальные сети. "МГБ ДНР" продолжает задерживать шахтеров шахты "Комсомольская" для допросов, о судьбе пятерых из них пока ничего не известно", — говорится в обращении.

В этой ситуации, говорится в обращении "Комитета", "у шахтеров остается надежда только на давление со стороны международного сообщества на власти "ЛНР".

"Просим Вас поднять вопрос по осуждению действий властей "ЛНР" на уровне международных организаций с целью прекращения репрессий и актов запугивания горняков и членов их семей, ставших стандартной практикой для правоохранительных органов", — просят украинскую власть жители ОРДЛО.

Напомним шахты, которые массово закрывают боевики и о которых идет речь в обращении, являются градообразующими предприятиями. На них существует многомесячная задержка в выплате заработной платы, из-за чего насильно уволенные горняки прибегают к забастовкам. Но карательные оккупационные органы арестовывают активистов, а "власти" закрывают глаза на проблемы людей.

Известно, что в ОРЛО оккупанты решили ликвидировать шахты из-за снижения спроса и стоимости угля без выплат многолетних задолженностей по зарплате работникам. В начале апреля они уже затопили "Новопавловскую" и "Миусинскую" шахты, а также "Вергелевскую" шахту в Брянке.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что боевики "ДНР" приняли очередное возмутительное решение против украинцев.