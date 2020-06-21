Вселенная осознанно имитирует собственное существование - ученые потрясли новой гипотезой

Ученые из Института исследований квантовой гравитации задались очень интересным научным вопросом. Они решили разобраться, насколько реальна реальность, люди и все, что их окружает. Они не исключают, что все, чем являются люди, все, что они знают, а также все события, которые происходят, не существуют физически на самом деле, а являются очень сложной симуляцией Вселенной, которая осознанно имитирует собственное существование. Новая гипотеза ученых потрясла весь мир. Вокруг нее развилась бурная дискуссия со стороны научного сообщества, где хоть и называют предположение спорным, но признают, что мы и правда не знаем, что такое реальность, а современной науке пока не под силу познать квантовый мир и понять, например, почему на атомном уровне частицы меняют свое поведение, когда за ними наблюдают. Об этом говорится в новой статье, опубликованной в журнале Entropy, сообщает ONLINE.UA.

Команда Quantum Gravity Research, базирующегося в Лос-Анджелесе Института теоретической физики, основанного ученым и предпринимателем Клеем Ирвином, свою гипотезу основывает на теории панпсихизма, согласно которой все в природе одушевлено. Они отмечают, что физическая Вселенная – это "странная петля", и в ней нет продвинутых существ, а все, что происходит в "реальности" является самоимитацией, которая порождает себя сама из "чистой мысли". В статье эксперты ссылаются на гипотезу философа Ника Бострома, который рассмотрел этот вопрос в основополагающей статье "Живем ли мы в компьютерной симуляции?". В ней он предполагает, что все наше существование может быть продуктом очень сложных компьютерных моделей, которыми управляют продвинутые существа, чью истинную природу мы, скорее всего, никогда не сможем узнать.

Американские же ученые считают, что лучше не полагаться на продвинутые формы жизни для создания технологии, необходимой для создания всего в нашем мире, как считает Бостром. Они предлагают предположить, что сама Вселенная является "ментальной имитацией самой себя". Эту экстраординарную идею ученые связывают с квантовой механикой, рассматривая Вселенную как одну из многих возможных моделей квантовой гравитации.

Но есть один важный аспект, который отличает гопитозу Бострома от идеи авторов стать. Дело в том, что первоначальная гипотеза материалистична и рассматривает Вселенную как физическую. Как считают эксперты, Бостром мог предполагать, что люди являются просто частью симуляции предков, созданной постлюдьми. Но здесь возникает вопрос — откуда берется физическая реальность, которая породила бы симуляцию? Авторы новой гипотезы принимают нематериалистический подход, утверждая, что все во Вселенной есть информация, выраженная в виде мысли. Таким образом, по их мнению, Вселенная "самореализуется" в собственное существование, опираясь на лежащие в ее основе алгоритмы и правило, которое исследователи называют "принципом эффективного языка". Согласно этому предложению, симуляция всего сущего – лишь одна "великая мысль".

Более того, ученые допускают, что эти симуляция могла возникнуть сама по себе. Исследователи поясняют свой ответ концепцией 2вневременного эмерджентизма", идея которой гласит, что времени вообще нет. Вместо него существует всеобъемлющая мысль, которая и является нашей реальностью, предлагая встроенное подобие иерархического порядка, полное "под-мыслей", которые простираются вплоть до кротовой норы к базовой математике и фундаментальным частицам. В силу также вступает правило эффективного языка, предполагающее, что люди сами являются такими "эмерджентными под-мыслями" и переживают и находят смысл в мире через другие под-мысли (называемые "кодовыми шагами или действиями") самым экономичным образом.

"Хотя многие ученые выступают за истинность материализма, мы считаем, что квантовая механика может дать намек на то, что наша реальность является ментальной конструкцией. Недавние достижения в квантовой гравитации, такие как видение пространства-времени, возникающего с помощью голограммы, также являются намеком на то, что пространство-время не является фундаментальным. В некотором смысле ментальная конструкция реальности создает пространство-время, чтобы эффективно понять себя, создавая сеть подсознательных сущностей, которые могут взаимодействовать и исследовать совокупность своих возможностей", — комментирует гипотезу физик Дэвид Честер.

Свою гипотезу ученые связывают с панпсихизмом, в котором все существующее рассматривается как мысль или сознание, целью существования которого является генерирование смысла или информации. Авторы научной работы понимают, что это все трудно понять, поэтому предлагают еще одну интересную идею, которая может связать ваш повседневный опыт с этими философскими соображениями. Команда предлагает подумать о своих мечтах как о собственных личных симуляциях. Эксперты подчеркивают, что они довольно примитивны (по суперинтеллектуальным стандартам будущего ИИ), сновидения, как правило, обеспечивают лучшее разрешение, чем современное компьютерное моделирование и являются прекрасным примером эволюции человеческого разума.

Наиболее примечательной является сверхвысокая точность разрешения этих основанных на разуме симуляции и точность физики в них. Они указывают на осознанные сновидения – когда сновидец осознает, что находится во сне – как на примеры очень точных симуляций, созданных вашим разумом, которые временами невозможно отличить от любой другой реальности. Как следует из статьи, выходит, не так уж и трудно представить себе, что чрезвычайно мощный компьютер, который мы сможем создать в недалеком будущем, сможет воспроизвести подобный уровень детализации.

Эта идея Клея и его команды в академическом сообществе называют спорными. Но авторы работы считают, что люди "должны критически подумать о сознании и некоторых аспектах философии, которые неудобны для некоторых ученых".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в NASA нашли доказательства существования параллельной Вселенной.