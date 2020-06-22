У нас не будет другого выбора - у Зеленского окончательно лопнуло терпение

Глава государства Владимир Зеленский сделал громкое предупреждение иранской власти — он заявил, что Украина обратится в международные суды, если Иран не выполнит своих обещаний в связи с катастрофой самолета МАУ. Кроме того, украинский лидер обратил внимание на то, что иранские власти беззастенчиво обвинили пандемию в задержке с доставкой бортовых самописцев в Киев, но "эта проблема не может ждать бесконечно, потому что мы ждем уже достаточно долго". Об этом президент страны рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, сообщает ONLINE.UA.

"Я надеюсь, что в итоге мы сможем рассчитывать на ориентированную на результат политику иранского правительства... Потому что они не только не возвращают нам черные ящики. Речь идет также об их [других] обещаних. Они должны принести официальные извинения. Они должны платить адекватные компенсации... они должны делать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора — и они знают нашу позицию — кроме как обращаться в международные суды", — заявил Владимир Зеленский.

Стоит напомнить о том, что ситуация вокруг расследования авиакатастрофы украинскоГО боинга МАУ мгновенно ухудшилась сразу же, когда официально стало известно, что иранская сторона, игнорируя требования официального Киева, попросила французское агентство по расследованию авиационных происшествий BEA провести расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины".

"Иранский AAIB недавно обратился к BEA с просьбой о том, чтобы Иран доставил записывающие устройства в помещение BEA во Франции, чтобы их можно было расшифровать в присутствии представителей других привлеченных стран и ICAO, если BEA сможет это сделать", — заявил посол Ирана в авиационном агентстве ООН Фархад Парвареш.

Как известно, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран — Киев, сбили в ночь на 8 января 2020 буквально сразу же после взлета. Стоит обратить внимание на то, что на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа — все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств. Иранские власти до сих пор удерживают "черные ящики" сбитого самолета, убеждая международное сообщество, что в "черных ящиках" самолета не содержится важная информация.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 9 июня Иран выступил с долгожданной новостью — власти страны рассказали о том, что в деле о сбитии самолета Международных авиалиний Украины уже задержали 6 подозреваемых.