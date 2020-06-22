Зеленский поставил точку в вопросе ВНО 2020 в Украине - уже подписан указ

Выпускников 11-х классов в 2020 году в Украине освободили от обязательной государственной итоговой аттестации, а проходить ВНО они смогут по желанию. Соответствующий указ 22 июня подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ предусматривает, что учащиеся, которые завершают обучение в учреждениях среднего образования, получили право самостоятельно выбирать виды оценки их результатов обучения — путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или ВНО. Однако, без внешнего независимого оценивания выпусникам поступить в ВУЗ не получится, поэтому если учащиеся планируют учиться дальше в высших учебных заведениях им придется проходить ВНО, которое в Украине запланировано с 25 июня по 17 июля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

В Офисе президента объяснили, что закон направлен на минимизацию рисков заболевания COVID-19 среди учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования, и дальнейшего распространения коронавирусной болезни. Документ вносит изменения в законодательство, согласно которым "в связи с внедрением карантинных мероприятий ученики, завершают получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА)".

"В то же время, согласно закону, учащиеся, которые завершают обучение в учреждениях среднего образования, имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в том числе в форме внешнего независимого оценивания (ВНО). Таким образом учащиеся получили право выбирать виды оценки результатов их обучения – путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или ВНО", — говорится в пояснении.

Кроме того, документ вносит изменения в Закон Украины "Об образовании", согласно которым продолжительность учебного года в учреждениях образования на период карантина может определяться Кабинетом Министров.

Важно отметить, что подписанный Зеленскийм закон не отменяет внешнее независимое оценивание выпускников, которые планируют поступать в вузы, — им нужно проходить тестирование. Выпускники также могут пройти и государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме ВНО, по собственному желанию. Кроме того, пройти ГИА-атестацию должны золотые и серебряные медалисты — без этого им не выдадут медали.

Как ожидается, в 2020 году ВНО состоится с 25 июня по 17 июля. Тестирование будет проходить в условиях карантина. Для всех участников Украинский центр оценивания качества образования подготовил 82 890 аудиторий в 5188 пунктах тестирования, которые обеспечили медицинскими масками, бесконтактными термометрами, комплектами для защиты медиков, антисептиками и дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей. Известно, что на основную сессию внешнего независимого оценивания в 2020 году зарегистрировалось 379 493 участника, больше чем на 20 тысяч. по сравнению с прошлым годом.