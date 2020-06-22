Россия теряет крупнейший рынок сбыта своего газа в Европе. Над этим активно и целенаправленно работают в Польше, так как Варшава решила раз и навсегда избавиться от российской газовой зависимости. Мало того, что Польша уже отказалась продлевать контракт на транзит российского газа по газопроводу "Ямал-Европа", по которому поставляли 33 млрд кубометров российского газа в Европу, так и напоследок решила перейти на американский газ, чтобы полностью отказаться от российского топлива. Об этом сообщил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский, передает ONLINE.UA со ссылкой на Польское радио.

"Уже сегодня мы можем сказать, что в будущем больше всего поставляемого в Польшу газа мы будем получать с американского континента. У нас уже сейчас подписано четыре долгосрочных контракта на поставки сжиженного природного газа с фирмами из США. Среди них — Cheniere, Venture Global и Port Arthur LNG", — заявил Квечиньский.

Важно отметить, что на данный момент более 60% польского импорта газа приходится на Россию. Страна использует около 18 млрд кубометров газа в год.

Напомним, Россия и Польша подписали соглашение о поставках газа в 1996 году. Оно предусматривает прокачку до 10 миллиардов кубометров в год и истекает в 2022 года. Варшава уже заявила, что не собирается продлевать договор из-за чрезмерной дороговизны российского газа и отказа "Газпрома" регулировать цену в соответствии с рынком. Председатель правления PGNiG Петр Вожняк ранее объяснял, что республика каждый год теряет на соглашении с Россией по 250 миллионов долларов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Польша нанесла еще один мощный удар по России. Варшава решила поднять тарифы на транспортировку газа из России. С 2021 году тарифы для российского газового монополиста вырастут на 16,5%.