Продолжение сериала "Друзья" - сеть шокировала долгожданная новость

Кажется, услышать эту долгожданную весть мечтали миллионы киноманов из разных уголков планеты уже очень много лет — и вот наконец-то это произошло. Официально стало известно, что легендарный сериал "Друзья" получит свое продолжение, однако из-за пандемии коронавируса съемки пришлось отложить на неопределенный срок. Эту информацию уже подтвердили звезды сериала — Дженнифер Энистон и Лиза Кудров. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на видеообращение голливудских актрис.

Энистон и Кудров приняли участие в шоу Variety Studio: Actors on Actors, во время которого поделились деталями будущего специального эпизода сериала "Друзья", который появится на телеэкранах уже в ноябре 2020 года. По словам одного из авторов сериала Марты Кауфман, съемки эпизода начнутся в конце августа, если не будет второй волны коронавируса. Лиза Кудров призналась, что после сериала ей было очень трудно соглашаться на новые предложения.

"Он (сериал, — ред) сработал, потому что мы все преданы друг другу. Это была не просто привязанность к роли, приверженность контракту. Мы все еще любим друг друга. Наш актерский состав такой, и именно поэтому это сработало. Я думаю, что часть меня умерла", — откровенно рассказала актриса.

Ее звездная коллега Дженнифер Энистон призналась, что во время карантина неоднократно пересматривала старые эпизоды, иногда даже с коллегой по сериалу Кортни Кокс. Что интересно, Лиза Кудров сериал не смотрит, поскольку до сих пор лелеет надежду, что когда-то они всей актерской командой пересмотрят его вместе.

Фанаты сериала "Друзья" уже активно комментируют эту новость в социальных сетях.

"Я думал, что этого уже никогда не произойдет, но Бог услышал мои молитвы; это лучшая новость 2020 года; когда прочитала — даже заплакала! Мечты сбываются!; круто! Этого ждал весь мир; я в шоке! Не могу поверить! Как теперь уснуть! легенды не умирают, но могут воскреснуть", — делятся впечатлениями пользователи сети.

Как сообщал ONLINE.UA, голливудская актриса и звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон пришла на шоу The Late Late Show with James Corden.