Зачем такое делать: принц Гарри и Меган Маркл снова столкнулись с безжалостной критикой

Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно отказались от королевских обязанностей, все равно остаются в центре внимания — за ними внимательно наблюдают не только представители СМИ, но и люди из разных уголков планеты. Так, недавно стало известно, что влюбленные вляпались в громкий скандал и столкнулась с новой порцией уничтожающей критике. Дело в том, что они продолжают использовать эмблему короны, хотя и отказались от обязанностей старших членов королевской семьи. Как известно, Елизавета II своим указом запретила Гарри и Меган пользоваться титулами Их Королевского Высочества, употреблять для определения своего статуса слово royal и использовать другие атрибуты монаршей семьи. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

Скандал разгорелся после того, как благотворительная спортивная организация Street Games в Twitter выложила письмо от принца Гарри и его жены. Стоит отметить, что письмо было подписано просто "Гарри и Меган", без королевских титулов. Однако пользователи сети обратили внимание на использование короны в монограмме. Британцы считают такую подпись нарушением требований королевы и нарушением правил кодекса королевской семьи.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, королевский обозреватель Рассел Майерс неожиданно для всех сообщил о том, что планы принца Гарри и Меган Маркл разрушились из-за пандемии коронавируса.

Absolutely delighted to have the support of Harry and Meghan — thanks so much for continuing to reach out to brilliant community organisations like the @smpbrixton , Hubb Community Kitchen, and North Paddington Youth Club as they help families struggling during # Covid19 pic.twitter.com / SavhoME7Oz

— StreetGames (@StreetGames)