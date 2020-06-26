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Зачем такое делать: принц Гарри и Меган Маркл снова столкнулись с безжалостной критикой

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Зачем такое делать: принц Гарри и Меган Маркл снова столкнулись с безжалостной критикой Меган Макрл та принц Гаррі (фото — facebook.com/Sussex-Royal)

Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно отказались от королевских обязанностей, все равно остаются в центре внимания — за ними внимательно наблюдают не только представители СМИ, но и люди из разных уголков планеты. Так, недавно стало известно, что влюбленные вляпались в громкий скандал и столкнулась с новой порцией уничтожающей критике. Дело в том, что они продолжают использовать эмблему короны, хотя и отказались от обязанностей старших членов королевской семьи. Как известно, Елизавета II своим указом запретила Гарри и Меган пользоваться титулами Их Королевского Высочества, употреблять для определения своего статуса слово royal и использовать другие атрибуты монаршей семьи. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

Скандал разгорелся после того, как благотворительная спортивная организация Street Games в Twitter выложила письмо от принца Гарри и его жены. Стоит отметить, что письмо было подписано просто "Гарри и Меган", без королевских титулов. Однако пользователи сети обратили внимание на использование короны в монограмме. Британцы считают такую подпись нарушением требований королевы и нарушением правил кодекса королевской семьи.

"Нет королевских обязанностей — нет короны; зачем такое делать?; кажется, кто-то забыл правила игры; наверное, королеве это не очень понравится, и Гарри и Меган придется публично извиняться; это же жизнь — всякое бывает: почему на них все набросились? это какой-то грех?; Гарри и Меган в своем стиле; как по мне, они намеренно это сделали", — комментируют новость пользователи сети.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, королевский обозреватель Рассел Майерс неожиданно для всех сообщил о том, что планы принца Гарри и Меган Маркл разрушились из-за пандемии коронавируса.

Источник: ONLINE.UA
Теги: принц Гарри, Меган Маркл, королевская родина, эмблема короны, Великобритания, критика, Елизавета II
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