Уже со 2 июля - в Кабмине сообщили отличные новости украинцам

Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль выступил с громким заявлением — он сообщил, что правительство разрешит работу кинотеатров в Украине со 2 июля. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании украинского правительства 25 июня. Но работа кинотеатров будет возобновлена только, если улучшится эпидемиологическая ситуация в регионах и при условии заполняемости залов не более 50%. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт КМУ.

"Проект акта предлагает внести изменения в постановление Кабмина №392 от 20 мая 2020 года. Мы вводим запрет на работу кинотеатров до 1 июля 2020 года, то есть, возможность их работы со 2 июля, но с четкими условиями, наполненностью не более 50%",— прокомментировал решение правительства министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Напомним, с 22 июня в Украине начал действовать жесткий адаптивный карантин, по правилам которого усиленные ограничения вводятся регионально по оценкам эпидемической ситуации в областях. Усиление карантина на местах будет вводиться и прекращаться на основании решения региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Решение будут принимать по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации. Отменяется решение об ужесточении карантина не ранее чем через 7 дней после его принятия с учетом эпидемической ситуации в регионе.

Местные власти могут запретить:

проводить спортивные, культурные, религиозные и другие массовые мероприятия, в том числе и работу кинотеатров;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

работу метрополитена;

работу метрополитена; перевозку пассажиров во всех видах сообщений;

работу учреждений дошкольного образования и культурных учреждений;

деятельность фитнес-центров и спортзалов.

Важно отметить, что в Киеве разрешили работу кинотеатров с 24 июня. По утвержденным КГГА правилам, в кинотеатрах расстояние между местами для зрителей в зале должно составлять не менее 1,5 метров, там, где кресла невозможно перенести, зрители должны рассаживаться так, чтобы места рядом с ними, впереди и сзади оставались свободными.