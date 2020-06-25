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Уже со 2 июля - в Кабмине сообщили отличные новости украинцам

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Уже со 2 июля - в Кабмине сообщили отличные новости украинцам Фото: pxhere.com

Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль выступил с громким заявлением — он сообщил, что правительство разрешит работу кинотеатров в Украине со 2 июля. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании украинского правительства 25 июня. Но работа кинотеатров будет возобновлена только, если улучшится эпидемиологическая ситуация в регионах и при условии заполняемости залов не более 50%. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт КМУ.

"Проект акта предлагает внести изменения в постановление Кабмина №392 от 20 мая 2020 года. Мы вводим запрет на работу кинотеатров до 1 июля 2020 года, то есть, возможность их работы со 2 июля, но с четкими условиями, наполненностью не более 50%",— прокомментировал решение правительства министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Напомним, с 22 июня в Украине начал действовать жесткий адаптивный карантин, по правилам которого усиленные ограничения вводятся регионально по оценкам эпидемической ситуации в областях. Усиление карантина на местах будет вводиться и прекращаться на основании решения региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Решение будут принимать по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации. Отменяется решение об ужесточении карантина не ранее чем через 7 дней после его принятия с учетом эпидемической ситуации в регионе.

Местные власти могут запретить:

  • проводить спортивные, культурные, религиозные и другие массовые мероприятия, в том числе и работу кинотеатров;
  • деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
    работу метрополитена;
  • перевозку пассажиров во всех видах сообщений;
  • работу учреждений дошкольного образования и культурных учреждений;
  • деятельность фитнес-центров и спортзалов.

Важно отметить, что в Киеве разрешили работу кинотеатров с 24 июня. По утвержденным КГГА правилам, в кинотеатрах расстояние между местами для зрителей в зале должно составлять не менее 1,5 метров, там, где кресла невозможно перенести, зрители должны рассаживаться так, чтобы места рядом с ними, впереди и сзади оставались свободными.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается и Кабмин призвал украинцев готовится к серьезной волне COVID-19. Причиной стремительного роста числа больных, по мнению правительства, является несоблюдение гражданами карантинных ограничений.

Источник: ONLINE.UA
Теги: кино, Украина, Кабмин, карантин, решение, уряд, пандемия, коронавірус, кінотеатри
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Обновлено:14:11, 26.06.2020

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