Китай срочно перебросил войска к границе с Индией - что происходит

Недавний конфликт между Китаем и Индией продолжает обостряться. Накануне китайское командование начало усиливать свое военное присутствие возле индийской границы, где произошла стрельба. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.
Речь идет о закреплении в долине реки Галван, где в столкновениях погибли 20 военнослужащих, еще 70 получили ранения. Народно-освободительная армия КНР в настоящее время строит новый лагерь на линии контроля в Ладакхе — неподалеку от индийского штата Кашмир, на районы которого претендуют в то же время Индия, Китай и Пакистан.
О закреплении китайской стороны свидетельствуют спутниковые фотографии. Они продемонстрировали военные палатки и строительство объектов, которых там не было еще неделю назад.
Индийская сторона обвинила Китай в воспламенении ее территории, вне линии фактического контроля. Пекин считает этот район подконтрольным только ему.
Издание The Times of India отметило, китайские военнослужащие вскоре будут иметь укрепленный лагерь с позициями для пулеметов. Раньше там находился пункт наблюдения, который уничтожили индийские силы.
Согласно информации других СМИ, китайское командование перебросило к границе авиацию, в том числе и стелс-истребители
Индийское командование дало официальное разрешение своим бойцам на огонь в случае столкновения с китайскими силами на границе.
Как сообщал ONLINE.UA, конфликт между Северной и Южной Кореей обостряется. После отключения линий связи с Югом сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон 15 июня заявила о готовности военного командования к решительным действиям, на которые она получила карт-бланш от партийного руководства страны. Она пригрозила Сеулу безжалостной войной.