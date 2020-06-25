Китай срочно перебросил войска к границе с Индией - что происходит

Недавний конфликт между Китаем и Индией продолжает обостряться. Накануне китайское командование начало усиливать свое военное присутствие возле индийской границы, где произошла стрельба. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Речь идет о закреплении в долине реки Галван, где в столкновениях погибли 20 военнослужащих, еще 70 получили ранения. Народно-освободительная армия КНР в настоящее время строит новый лагерь на линии контроля в Ладакхе — неподалеку от индийского штата Кашмир, на районы которого претендуют в то же время Индия, Китай и Пакистан.

О закреплении китайской стороны свидетельствуют спутниковые фотографии. Они продемонстрировали военные палатки и строительство объектов, которых там не было еще неделю назад.

Индийская сторона обвинила Китай в воспламенении ее территории, вне линии фактического контроля. Пекин считает этот район подконтрольным только ему.

Издание The Times of India отметило, китайские военнослужащие вскоре будут иметь укрепленный лагерь с позициями для пулеметов. Раньше там находился пункт наблюдения, который уничтожили индийские силы.

Согласно информации других СМИ, китайское командование перебросило к границе авиацию, в том числе и стелс-истребители J-20 , дроны Wing Loong II, вертолеты Z-20 . Вместе с ними в районе появились легкие танки Type 99A и Type 15 — они способны эффективно сражаться даже в сложных горных условиях.

Индийское командование дало официальное разрешение своим бойцам на огонь в случае столкновения с китайскими силами на границе.

Как сообщал ONLINE.UA, конфликт между Северной и Южной Кореей обостряется. После отключения линий связи с Югом сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон 15 июня заявила о готовности военного командования к решительным действиям, на которые она получила карт-бланш от партийного руководства страны. Она пригрозила Сеулу безжалостной войной.