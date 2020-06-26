Финансового кризиса нет - эксперт оценил ситуацию в Украине

Пандемия коронавируса нанесла мощный удар по украинской экономике, однако несмотря на множество проблем, которые возникли на фоне обострении кризиса, также есть и положительные моменты, которые нельзя игнорировать. Бывший министр экономики Тимофей Милованов обратил внимание украинцев на то, что в текущем году бюджетный дефицит в Украине достаточно высок — это около 8% от ВВП, то есть почти 300 млрд гривен, однако сейчас его можно профинансировать. По словам эксперта, это благодаря помощи МВФ и правильным действиями Кабмина, НБУ и ВРУ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 канал".

Милованов отметил, что ситуация все равно не стабильная, ведь за считанные дни все может измениться.

"Например, можно потерять независимость Нацбанка, если там будут кадровые перестистановкы, и тогда напугаются рынки и мы не сможем финансировать, будет инфляция и начнет падать курс гривны, и все эти проблемы перекинуться на реальный сектор. Сейчас мы видим кризис в реальном секторе — нет работы у людей, фирмы банкротятся. Но финансового кризиса нет. Нам бы не хотелось, чтобы финансовый кризис начался", — подчеркнул экономический эксперт. По мнению Тимофея Милованова, каких проблем в экономике нам ждать, будет зависеть от работы команды Дениса Шмыгаля. "Сейчас правительство недовыполняет поступления и так же недовыполняет расходы. Поэтому относительный процент бюджетного дефицита будет оставаться таким же, как оставался. Сейчас это все похоже на то, что бюджет будет выполнен, но это зависит от того, насколько жестким будет ограничение карантина при второй вспышке и не приведут ли экономические или политические неурядицы к ошибкам в новых кадровых назначениях или в экономической политике", — подчеркнул Тимофей Милованов.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова во время отчета о финансовой стабильности поделилась с украинскими гражданами замечательной новостью относительно кредитов в нашей стране.