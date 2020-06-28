Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля на ONLINE.UA

На этой неделе лучше сосредоточиться на работе, планах на будущее и обучении, многие начинания в это время будут успешными. О том, как себя вести и как лучше спланировать работу и отдых вы можете узнать в астрологическом гороскопе на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года для всех знаков зодиака на ONLINE.UA.
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Овен ♈
С помощью умения находить общий язык Овны с легкостью решат деловые вопросы и продвинутся в достижении целей, а также смогут улучшить финансовое состояние. Не забывайте и о личной жизни, вам стоит уделить внимание второй половинке.
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Телец ♉
Для вас эта неделя будет благополучной. Вы сможете поднять себе настроение прогулкой по магазинам, благодаря улучшениям в плане финансов. Общение с людьми будет легким и полезным для вас. На выходных лучше заняться отдыхом и планированием будущего.
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Близнецы ♊
Первая половина недели благоприятна для налаживания личных отношений. Что касается финансовой стороны, звезды советуют взять под контроль расходы. В середине недели будьте внимательны к своему здоровью, поскольку есть риск подхватить вирусное заболевание.
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Рак ♋
Ракам на этой неделе звезды советуют побаловать себя и ни в чем не отказывать, поскольку ресурсы быстро восстановятся. В отношениях вас ждет нежность и взаимопонимание, но ревность может нарушить идиллию.
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Лев ♌
Для Львов это будет успешная неделя, поскольку вас ждет карьерный рост и соответственно улучшение финансового состояния, благодаря которому вы сможете реализовать свои проекты.
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Дева ♍
Девам лучше не откладывать важные дела на потом, а сделать все в начале недели, поскольку это время будет наиболее благоприятным для здравомыслящих и взвешенных решений. Финансовое положение улучшится, но непредвиденных расходов в этот период не избежать.
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Весы ♎
На этой неделе Весы могут проявить силу воли и расстаться с любыми вредными привычками. В начале недели финансовые дела улучшатся и у вас будет шанс увеличить свои доходы.
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Скорпион ♏
На этой неделе финансовое положение Скорпионов будет весьма скромным, но скоро это постепенно будет исправляться, возможно это связано с продвижением на работе. Старайтесь не строить больших планов, чтобы не разочаровываться.
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Стрелец ♐
Финансовое положение Стрельцов улучшится, более вероятно это произойдет в середине недели, однако с крупными покупками спешить не стоит. Уровень жизни и вашей активности повысится, что позволит намного быстрее выполнить все запланированные дела.
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Козерог ♑
Козерогам стоит начать экономить, поскольку сбережения заканчиваются, а новые денежные поступления будут только в конце недели. Отношения с друзьями и единомышленниками будут улучшаться и вы можете рассчитывать на их поддержку.
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Водолей ♒
На этой неделе вы сможете приобрести то, о чем давно мечтали. На работе все будет складываться наилучшим образом, если вы проявите свою добросовестность. На выходных старайтесь избежать лишних расходов, а также отложить дальние путешествия.
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Рыбы ♓
На этой неделе Рыбам нужно стать терпимее, избегайте конфликтов на работе, если удастся хорошо поработать, есть шанс получить премию. На выходных будьте внимательнее с деньгами и личными вещами, старайтесь больше времени уделить семье и близким.