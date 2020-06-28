Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля на ONLINE.UA

На этой неделе лучше сосредоточиться на работе, планах на будущее и обучении, многие начинания в это время будут успешными. О том, как себя вести и как лучше спланировать работу и отдых вы можете узнать в астрологическом гороскопе на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года для всех знаков зодиака на ONLINE.UA.

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Овен ♈

С помощью умения находить общий язык Овны с легкостью решат деловые вопросы и продвинутся в достижении целей, а также смогут улучшить финансовое состояние. Не забывайте и о личной жизни, вам стоит уделить внимание второй половинке.

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Телец ♉

Для вас эта неделя будет благополучной. Вы сможете поднять себе настроение прогулкой по магазинам, благодаря улучшениям в плане финансов. Общение с людьми будет легким и полезным для вас. На выходных лучше заняться отдыхом и планированием будущего.

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Близнецы ♊

Первая половина недели благоприятна для налаживания личных отношений. Что касается финансовой стороны, звезды советуют взять под контроль расходы. В середине недели будьте внимательны к своему здоровью, поскольку есть риск подхватить вирусное заболевание.

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Рак ♋

Ракам на этой неделе звезды советуют побаловать себя и ни в чем не отказывать, поскольку ресурсы быстро восстановятся. В отношениях вас ждет нежность и взаимопонимание, но ревность может нарушить идиллию.

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Лев ♌

Для Львов это будет успешная неделя, поскольку вас ждет карьерный рост и соответственно улучшение финансового состояния, благодаря которому вы сможете реализовать свои проекты.