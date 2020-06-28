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Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля на ONLINE.UA

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Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля на ONLINE.UA

 На этой неделе лучше сосредоточиться на работе, планах на будущее и обучении, многие начинания в это время будут успешными. О том, как себя вести и как лучше спланировать работу и отдых вы можете узнать в астрологическом гороскопе на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года для всех знаков зодиака на ONLINE.UA.

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Овен ♈

С помощью умения находить общий язык Овны с легкостью решат деловые вопросы и продвинутся в достижении целей, а также смогут улучшить финансовое состояние. Не забывайте и о личной жизни, вам стоит уделить внимание второй половинке.

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Телец ♉

Для вас эта неделя будет благополучной. Вы сможете поднять себе настроение прогулкой по магазинам, благодаря улучшениям в плане финансов. Общение с людьми будет легким и полезным для вас. На выходных лучше заняться отдыхом и планированием будущего.

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Близнецы ♊

Первая половина недели благоприятна для налаживания личных отношений. Что касается финансовой стороны, звезды советуют взять под контроль расходы. В середине недели будьте внимательны к своему здоровью, поскольку есть риск подхватить вирусное заболевание.

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Рак ♋

Ракам на этой неделе звезды советуют побаловать себя и ни в чем не отказывать, поскольку ресурсы быстро восстановятся. В отношениях вас ждет нежность и взаимопонимание, но ревность может нарушить идиллию.

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Лев ♌

Для Львов это будет успешная неделя, поскольку вас ждет карьерный рост и соответственно улучшение финансового состояния, благодаря которому вы сможете реализовать свои проекты. 

 

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Дева ♍

Девам лучше не откладывать важные дела на потом, а сделать все в начале недели, поскольку это время будет наиболее благоприятным для здравомыслящих и взвешенных решений. Финансовое положение улучшится, но непредвиденных расходов в этот период не избежать.

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Весы ♎

На этой неделе Весы могут проявить силу воли и расстаться с любыми вредными привычками. В начале недели финансовые дела улучшатся и у вас будет шанс увеличить свои доходы.

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Скорпион ♏

На этой неделе финансовое положение Скорпионов будет весьма скромным, но скоро это постепенно будет исправляться, возможно это связано с продвижением на работе. Старайтесь не строить больших планов, чтобы не разочаровываться.

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Стрелец ♐

Финансовое положение Стрельцов улучшится, более вероятно это произойдет в середине недели, однако с крупными покупками спешить не стоит. Уровень жизни и вашей активности повысится, что позволит намного быстрее выполнить все запланированные дела.

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Козерог ♑

Козерогам стоит начать экономить, поскольку сбережения заканчиваются, а новые денежные поступления будут только в конце недели. Отношения с друзьями и единомышленниками будут улучшаться и вы можете рассчитывать на их поддержку.

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Водолей ♒

На этой неделе вы сможете приобрести то, о чем давно мечтали. На работе все будет складываться наилучшим образом, если вы проявите свою добросовестность. На выходных старайтесь избежать лишних расходов, а также отложить дальние путешествия.

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года Рыбы ♓

На этой неделе Рыбам нужно стать терпимее, избегайте конфликтов на работе, если удастся хорошо поработать, есть шанс получить премию. На выходных будьте внимательнее с деньгами и личными вещами, старайтесь больше времени уделить семье и близким.

Источник: ONLINE.UA
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