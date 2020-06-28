Последний сигнал - у Трампа готовят крайне неприятный сюрприз Путину

Американский президент Дональд Трамп приказал вывести из Германии 9,5 тысяч военнослужащих, две тысячи из которых будут переброшены в Польшу. Остальных военных Пентагон хочет разместить в Восточной Европе, что станет последним сигналом президенту России Владимиру Путину и ответом на аннексию украинского Крыма. Уже 29 июня американское оборонное ведомство представит Трампу план по переброске американских военных в страны Восточной Европы, что будет проводиться на основе двусторонних соглашений между США и странами-партнерами, а не под эгидой НАТО. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на AFP.

"План предусматривает сокращение постоянного присутствия американских войск в Германии на 9500 человек до 25000 военнослужащих. Некоторые из этих 9500 военнослужащих вернутся в США, а других переведут в страны Восточной Европы. Эти изменения будут служить однозначным предупреждением российскому президенту Владимиру Путину, чьи военные амбиции в который раз были подтверждены аннексией украинского Крыма в 2014 году", — сообщили источнику двое высокопоставленных представителей Пентагона.

Пока неизвестно, в какие страны США перебросят своих военных. Уточняется лишь, что это будут не только страны НАТО. В Пентагоне уверены, что такая ротация обеспечит большую гибкость и высокий уровень непредсказуемости, что станет более серьезным сигналом для России, которая не прекращает вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, Трамп распорядился к сентябрю вывести из ФРГ 9500 американских солдат и офицеров, а максимальное число военнослужащих США, которые могут одновременно находиться в ФРГ, ограничить 25 тысячами — сейчас в Германии находятся 34,5 тысяч американских военных. В Вашингтоне раскритиковали это решение Трампа, расценив его как "подарок" Путину.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина запаниковали из-за решения Трампа перебросить амеркианских военных из Германии в Польшу, ближе к российской границе.