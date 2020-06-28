Ну это полный трэш - Лукашенко устроил жаркие танцы под песню Таисии Повалий

Президент Беларуси Александр Лукашенко нарвался на новую волну бурной критики со стороны белорусов. Граждане страны на этот раз возмутились решением белорусского лидера устроить Республиканский бал выпускников высших учебных заведений, несмотря на пандемию коронавируса. Но окончательно терпение белорусов лопнуло после того, как Лукашенко устроил жаркие танцы на этом балу с молодежью. Жители Беларуси назвали мероприятие "пиром во время чумы", а танцы Лукашенко — "позором сей показушной политической системы страны". Видео с танцующим Лукашенко они массово комментируют в сети, передает ONLINE.UA.

Известно, что Республиканский бал выпускников в Беларуси начался с официальной части, на которой Лукашенко обратился к молодежи с призывом сберечь Беларусь и оставаться на своей родной земле. Он призвал выпусников не оглядываться на Запад, а сохранять традиции своей страны.

"На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей", — заявил Лукашенко.

После торжественной части мероприятие продолжилось в неформальной обстановке. Как оказалось, Лукашенко остался на балу и станцевал с молодежью под песни белорусских и зарубежных исполнителей, среди которых была Таисия Повалий. В сети опубликовали видео, как Лукашенко веселится и танцует под украинскую народную песню "Ти ж мене підманула". Его участие в меропиятии возмутило белорусов.

"Сразу видно, президент весь в работе. Столько усилий прилагает", "Фц, как противно! Стыдоба", "Всех соперников в тюрьмы посадил, а сам жирует", "На уровне Ельцина — еле двигается", "Надеюсь это последний танец...", "Не, ну это полный трэш!Таракан в ударе смотрю!!! Танцует как в последний раз!", "Честно говоря, неприятное зрелище. И это мягко сказано...", "Это маразм....просто слов нет", "Всё это настолько смешно смотрится!!! У тебя вся страна на заработках в Европе!!! Люди нищают. А ты, танцуешь!!!! Ну не маразматик?", — раскритиковали Лукашенко за жаркие танцы белорусы.

Напомним, в Беларуси 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. На фоне предвыборной гонки белорусские правоохранители задержали двух соперников Лукашенко — бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и блогера Сергея Тихановского. Уголовные дела возбуждены и против нескольких оппозиционных блогеров. В Минске и других городах республики проходят акции протеста.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко обвинил Путина во вмешательстве в выборы президента Беларуси.