Все разменяли и отдали - Лукашенко внезапно предупредил про распад Беларуси

В Беларуси продолжается отчаянная борьба на фоне предстоящих президентских выборов. На одной стороне борется за власть действующий президент Александр Лукашенко, а на другой — представители оппозиции. Всего в президентской гонке участвуют 13 кандидатов, Лукашенко борется среди них за свое президентское кресло, так как считает, что за кандидатами на пост нового белорусского лидера стоят "кукловоды" из России и Запада. На фоне обостряющейся ситуации в Беларуси Лукашенко обратился к белорусам с серьезным предупреждением — он предрек распад Беларуси, если не он будет у власти. Об этом Лукашенко заявил во время закрытой встречи с активом Минской области в Солигорске, фрагменты которой показали на белорусском телевидении, передает ONLINE.UA.

"Не позволяйте возвращаться к тому, от чего мы с вами ушли. Вспомните 1921 год, Рижский договор, посмотрите, что нам осталось в 21-м году. Все остальное разменяли и отдали: Западу, Польше, что-то там на востоке было у России", — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что в 1939 году граница Белорусской ССР проходила неподалеку от Минска. По словам Лукашенко, если бы осенью того года Красная Армия не присоединила западную часть страны, которая находилась в составе Польши, то границы государства сейчас были бы совсем другими.

"Вот я не хочу, чтобы было это сейчас. Поэтому вы подумайте. Вы подумайте, в какой стране мы будем жить. И сегодня время выбрало нас — решить эту проблему. Можете, хотите? Вставайте рядом. Не можете? Уходите в сторону. Не мешайте", — призвал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что сейчас первостепенное значение имеет вопрос, не кто станет президентом в Беларуси, а какое будущее ожидает страну на фоне многочисленных конфликтов в мире. Он напомнил, что Россия стала злейшим врагом на Западе в странах НАТО из-за войн, в том числе в Украине, поэтому на Беларусь обратила внимание Европа, так как, по мнению Лукашенко, это единственная страна, которая осталась союзником Кремля.

Лукашенко подчеркнул, что выборы в Беларуси в 2020 году будут "интересными", а после них станет "еще интереснее". Он не исключает, что уже в ближайшее время в стране могут начаться майданы, а его оппоненты в президентской гонке могут обратиться за помощью к иностранным государствам.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. ЦИК зарегистрировала инициативные группы в поддержку 15 кандидатов, в том числе Лукашенко, который занимает пост с 1994 года. Два соперника Лукашенко, блогер Сергей Тихановский и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, были арестованы. Это вызвало акции протеста в Беларуси. Власти заявили, что за Бабарико стояли "кукловоды" из российского "Газпрома".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко упрекнул Путина за вмешательство России в президентские выборы в Беларуси.