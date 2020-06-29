Любимый релиз в модной люльке - Джамала поразила первым фото с новорожденным сыном

Новорожденному сыну популярной украинской певицы Джамалы уже исполнилось 10 дней после рождения. Счастливая звезда решила поделиться радостью своего материнства и сделала подарок поклонникам — они опубликовала первые фото с новорожденным малышом, которые растрогали украинцев. Правда, крупным планом сына Джамала не показала, на снимке он спал в коляске на прогулке. Но и такие кадры не оставили равнодушными фанатов певицы, которые оставили массу теплых комментариев к фото, сообщает ONLINE.UA.

"Вот это неделька! Релиз песни, релиз фильма и мой любимый релиз в этой модной люльке! Всех благодарю за комментарии, внимание, участие!!! Обожаю!!! Обнимаю вас всех и каждого. Делюсь с вами своей жизнью, всем, что дорого и люблю!", — подписала Джамала первое фото сына.

На фото с сыном Джамала показала, как гуляет с малышом. В кадре она запечатлена в белом сарафане просторного кроя и с распущенными волосами. Поклонники звезды обратили внимание на ее отличную форму, которую певице удалось сохранить, несмотря на беременность и роды.

"Продуктивный у Вас период! отлично выглядите!", "Джамала, круто выглядите после родов!", "С восхищением смотрю на вас — талант и красавица!", "такие яркие фото. Класс!", "Очень рады за вас. Счастья и здоровья малышу!", — комментируют украинцы нежное фото Джамалы с сыном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 28 Июн 2020 в 10:29 PDT

Напомним, Джамала стала мамой во второй раз 19 июня. Его назвали Селим-Гирея Сеит-Бекир Оглы Сулейманов. Певица и ее супруг Сеит-Бекир уже воспитывают двухгодовалого Эмир-Рахмана — их первый сын родился в марте 2018 года.

Важно отметить, что в своем посте с первым фото новорожденного сына Джамала упомянула еще два важных события из своей жизни, которые произошли с ней за последнюю неделю. Речь шла о ее новой песне Пастка, которую она написала вместе с диджеем и саунд-продюсером Vakula, а также о премьере комедии "Евровидение: История огненной саги", в которой Джамала сыграла роль.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Джамала поделилась эмоциями после съемок в голливудском фильме.