Евросоюз неотложно обратился к Украине - что случилось

Страны Европейского союза внимательно следят за политической и социальной ситуациями в Украине, поэтому неотложно отреагировали на новую проблему, с которой столкнулась наша страна. Речь идет о масштабных наводнениях, с катастрофическими последствиями столкнулись жители западных областей. 29 июня представитель Еврокомиссии по вопросам бюджета, людских ресурсов, гуманитарной помощи и кризисному менеджменту Балаш Уйвари срочно обратился к официальному Киеву и сообщил, что уже сегодня самолет, который был предоставлен правительством Италии, доставит в Украину насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензиновые пилы, генераторы и палатки для пострадавшего населения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что чрезвычайная помощь Украине оказывается через механизм ЕС по гражданской защиты для борьбы с последствиями разрушительного наводнения. Кроме сегодняшней партии, в которой находятся технические средства для ликвидации последствий бедствия и гуманитарный груз для населения пораженных районов, аналогичную помощь готовит Украине и Швеция.

"В течение выходных дней Швеция объявила о намерении направить в Украину противопаводковые барьеры, шланги для откачки воды и технических экспертов", — уточнил представитель Еврокомиссии в Брюсселе.

Важно отметить, что в ЕС мгновенно отреагировали на ситуацию с наводнениями в Украине. Как известно, официальный Киев только 25 июня отправил официальный запрос в Координационный центр ЕС по чрезвычайным ситуациям, в котором попросил помощи в преодолении последствий наводнения, поразившего юго-западные районы страны. Перечень материалов и специального оборудования, которое ЕС направляет в Украину, сформированный по этому запросу.

Кроме того, Еврокомиссия поможет Украине оценить масштаб бедствия и ущерба. Для этого будет использоваться спутниковая картографическая система ЕС «Copernicus».

По данным ГСЧС на 29 июня, на территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий. Сообщается, что остаются подтопленными из-за непогоды 70 населенных пунктов, всего пострадали от наводнений 349 населенных пунктов. На сегодняшний день остаются разрушенными 150,5 км автодорог и 83 моста, при этом стихия повредила 582 километра дорог и 220 мостов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кабмин выделил 700 млн гривен на ликвидацию катастрофических последствий наводнений в Украине.