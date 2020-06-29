Я дал сигнал - Лукашенко решился на резонансное признание

Политическая борьба перед президентскими выборами в Беларуси набирает обороты. Но действующий белорусский лидер Александр Лукашенко не собирается без боя отдавать свое президентское кресло, которое он занимает уже пять сроков подряд, соперникам. Он даже не скрывает, что готов любым способом выбить их из президентской гонки, что подтверждают последние аресты его оппонентов Сергея Тихановского и Виктора Бабарико. Как оказалось, что по Тихоновскому правоохранителям "дал сигнал" лично Лукашенко. В этом белорусский лидер признался на встрече с активом Минской области, часть которой показали в эфире белорусского телеканала, сообщает ONLINE.UA.

"Да, я дал сигнал с Тихановскому. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда — в любом качестве", — публично заявил Лукашенко, дав понять, что не будет мириться с возникшей протестной ситуацией в Беларуси.

Он также прокомментировал арест Виктора Бабарико, которого считают главным соперником Лукашенко и вероятным победителем выборов. По мнению Лукашенко, в руководстве России четко понимают причины сложившейся ситуации вокруг "Белгазпромбанка" (дочерний банк Газпрома и Газпромбанка), которым до мая руководил Бабарико. Сейчас соперника Лукашенко подозревают в организации преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж, полученных преступным путем, и об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули — они все поняли... Все страдают: ах, Лукашенко посадил (Бабарико — ред.). А мы никого туда не звали, мы действуем по закону, как это было всегда", — намекнул Лукашенко на то, что и Бабарико оказался под следствием не случайно.

Важно отметить, что ранее Бабарико в одном из интервью говорил о том, что Беларусь не стала экономически самостоятельной страной и от интеграции с Россией "люди выиграют однозначно". Он утверждал, что белорусы, став частью России, скажут радостоно "наконец".

Напомним, выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. ЦИК зарегистрировала инициативные группы в поддержку 15 кандидатов, в том числе Лукашенко, который занимает пост с 1994 года. Два соперника Лукашенко, блогер Сергей Тихановский и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, были арестованы. Это вызвало акции протеста в Беларуси. Власти заявили, что за Бабарико стояли "кукловоды" из российского "Газпрома".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко внезапно предупредил про распад Беларуси, если следующим президентом будет не он.