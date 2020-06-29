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На Украину надвигаются мощные магнитные бури - названы опасные даты

Украина | Читати новину українською
На Украину надвигаются мощные магнитные бури - названы опасные даты Фото: pixabay.com

На Украину надвигаются мощные магнитные бури. По прогнозу, приближение первого метеоудара, который произойдет 4 июля, украинцы ощутят на себе уже 2 числа второго летнего месяца — вспышка на Солнце будет достаточно мощной, из-за чего у многих людей может ухудшиться самочувствие. Всего в июле ожидаются три магнитные бури: две их них будут средней, а одна — высокой интенсивности. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Магнитные бури в июле 2020 года — опасные даты

На Украину надвигаются мощные магнитные бури - названы опасные даты (1)

По прогнозу экспертов, первая июльская магнитная буря накроет Украину в начале месяца. Это будет трехдневный метеудар, пик которого придется на 4 июля. Особенно остро геомагнитный шторм будут ощущать люди, страдающие болезнями сердечно-сосудистой системы. На спад буря пойдет 7 июля.

В середине месяца, 15 июля, ожидается второе сильное магнитное колебание. Эту вспышку на Солнце ощутят на себе не только метеозависимые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями, но и абсолютно здоровые украинцы. В дни магнитных бурь могут возникать сильные головные боли, беспричинная усталость, сонливость и раздражительность.

В конце июля, 29 числа, ожидается третья волна магнитных бурь, которые, правда, будет средней интенсивности. У метеозависимых могут возникнуть скачки артериального давления и обостриться неврологические проблемы.

Как пережить магнитные бури — рекомендации врачей

На Украину надвигаются мощные магнитные бури - названы опасные даты (2)

В период мощных геомагнитных ураганов медики рекомендуют предпринять все меры по предотвращению ухудшения самочувствия. Чтобы лечге пережить магнитные бури, эксперты рекомендуют:

  • отказаться от физических нагрузок, но не забывать о зарядке;
  • стараться избегать стрессов;
  • больше гулять на свежем воздухе, но не забывать о дистанции с окружающими людьми, так как пандемия коронавируса еще не отступила;
  • хорошо питаться и пить много воды — из рациона важно исключить жирную пищу, алкоголю, кофе, заменив их на фрукты, овощи, соки, морсы и травяной чай;
  • нормализовать ночной сон — спать рекомендуется не менее семи часов в сутки;
  • по утрам принимать контрастный душ — он поможет пробудиться и зарядиться бодростью на целый день;
  • посвятить время медитации.

Ранее ONLINE.UA сообщал, как уберечься от жары в разгар лета. В Минздраве из-за аномальной погоды подготовили список рекомендаций, в котором подсказали, как не получить солнечный ожог на солнце и не стать жертвой солнечного удара.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, магнітні бурі, июль 2020, прогноз, метеоудар, советы, здоровье, медики
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