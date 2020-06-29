НЛО наконец засняли на фото - ученые ошеломили сенсационным выводом

В научном мире уже несколько дней бурно обсуждают очередное появление НЛО на Земле. На этот раз странный объект зафиксировали в Польше, в 280 км от Варшавы. Правда, заметил его всего один человек — местный житель деревни Ястрово, над которой якобы и завис объект. Мужчине даже удалось сфотографировать "тарелку" пришельцев на камеру телефона. Кстати, снимки он передал польскому уфологу Роберту Бернатовичу, который в свою очередь поделился сенсацией с коллегами — Филиппом Мэнтлом, бывшем директором отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО, который с 1979 года занимается исследованием снимков неопознанных летающих объектов, и Джейсоном Гливом, специалистом по анализу снимков летающих тарелок и других летательных аппаратов, в прошлом работавшим на британское подразделение аэрокосмической компании Airbus. Неожиданно для всех эксперты подвердили реальность фото НЛО и заявили, что это лучший снимок за последние 40 лет. Но пользователи сети сомневаются в правдивости их сенсацинного видео. Он убеждены, что фото — настоящая подделка. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Mirror.

Автор фото НЛО, который передал снимки уфологам, не захотел раскрывать свое имя, так как боится, что его признают "сумасшедшим". При этом он рассказал, что увидел странный объект, когда ехал на велосипеде. Мужчина якобы услышал странный звук и внезапно увидел "тарелку". Ему удалось быстро сфотографировать ее на телефон, после чего НЛО скрылось.

Пользователи сети не верят в реальность фото НЛО, которое якобы появилось над Польшей. Они считают, что объект на снимке больше похож на парковый фонарь.. подвешенный на проволоке. Но с ними не согласился Филипп Мэнтл, за свою практику изучивший немало снимков НЛО, практически все из которых, по его словам, были либо подделками, либо изображениями вполне объяснимых явлений. Он не нашел никакого подвоха на кадрах из Польши. Аналогичное мнение выразид и Глива, которого поразило высокое качество снимков, не присущее кадрам с НЛО.

Джейсон даже провел исследование с полученными фото НЛО. Ему удалось отследить движение объекта, и установить, что его траектория укладывается в радиус 200 футов (60,9 метра) на высоте в 150-200 футов (45-60,9 метра). По словам эксперта, объект имеет металлическую структуру. Правда, для более глубокого анализа Гливу не хватило данных о точном местоположении съемки и времени суток, но, даже несмотря на это, он исключил вероятность обмана.

"На земле не видно тени объекта, поэтому я могу предположить, что солнце находилось позади фотографа. Мне удалось преобразовать одно из изображений в увеличенном масштабе, которое показало, что на снимке отсутствуют системы для подвешивания объекта. Я начинаю верить, что это действительно сложное тело неизвестного происхождения", — прокомментировал Джейсон Глива новое фото НЛО.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что командование США признало подлинность видео с НЛО, которое запечатлели американские пилоты в 2014 и 2015 годах.