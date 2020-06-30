Гороскоп на 30 июня для всех знаков зодиака

Доверие Овна — как нервные клетки: практически не восстанавливается. прежде, чем говорить Овну, что он плохой, подумайте, что заставило его не быть хорошим по отношению к вам... никогда не обманывайте Овна, всегда говорите ему правду, какой бы горькой она не была. Овны очень редко прощают ложь... Овны никогда не были идеальными, начиная от внешности и заканчивая характером. Зато они всегда были собой.

Если будет надо выбирать, то скорее всего вместо светских и красиво говорящих Рыбы выберут хозяйственных и молча делающих. для Рыб один человек действительно может стать целым миром.

Козероги знают, что всему своё время. Есть события, ход которых никто не может изменить; есть судьба, благодаря которой они рано или поздно найдут своё место в жизни. истинные Козероги никогда не будут улыбаться людям, которые им неприятны. Но они будут вести себя вежливо по отношению ко всем — их воспитание не позволит дойти до хамства. к слову сказать — оскорбить Козерога у незнакомого или не важного для него человека не получится: Козерогов не могут всерьез задеть люди, которыми они не дорожат.

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 30 июня 2020 года для Овнов

Общий гороскоп для Овнов

Пересмотрите свои планы на ближайшее время, возможно, вы заметите ошибку, в них вкравшуюся, и еще успеете ее исправить. Не берите на себя ответственности за чужие действия сегодня, даже если полностью доверяете этому человеку.

Гороскоп здоровья для Овнов

В этот день при занятиях спортом обратите внимание на свои колени, возможно, они нуждаются в дополнительной поддержке. Если вы испытываете неприятные ощущения даже с дополнительной фиксацией суставов, то прекращайте занятие.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Ваш эмоциональный подъем хорошо сказывается на работе: все дела сегодня будут спориться. И всё же некоторые вопросы потребуют от вас концентрации внимания. Возможно, вы помните, что подобные ситуации уже случались, осталось только вспомнить, как вы их разрешали.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Оставьте изыски на другой день. Чем проще — тем лучше и вкуснее нынче будет. Идеальное блюдо дня — мясо с картошкой и солеными огурцами. Главное, чтобы и того, и другого, и третьего было много. День для того, чтобы вставать из-за стола, испытывая чувство легкого голода, не подходит категорически. Перед сном неплохо бы выпить рюмочку-другую кефира — говорят, чрезвычайно полезно для здоровья. Да и вкусно, если, конечно, кефир хороший.

Любовный гороскоп для Овнов

В этот день вам очень важно будет знать, что ваш любимый человек рядом с вами, никуда от вас не денется и поддержит любое ваше начинание. Будет лучше, если он скажет вам об этом лично, поэтому поточнее сформулируйте вопрос, чтобы получить самый необходимый для вас ответ.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 30 июня 2020 года для Тельцов

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вы можете смело говорить о своих чувствах, это не вызовет ни малейшей неловкости, если, конечно, разговаривать вы станете с самим предметом ваших воздыханий, а не с первым встречным.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня поведение вашего любимого человека может вас шокировать, причем сильно и неоднократно. Попытайтесь понять, почему он ведет себя именно так. Плохое настроение? Попытка что-то вам показать или доказать? Или он наконец-то стал самим собой и будет теперь таким всегда?

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Нынче хороши будут блюда из потрохов. И не надо морщиться, их просто надо уметь готовить.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Нынче следует Тельцам быть особенно внимательным при выборе лекарственных препаратов. Сейчас вы сможете сделать правильный выбор, только тщательно изучив побочные свойства — в результате вы поймете, что все это вредно и просто уйдете из аптеки с пустыми руками. И правильно.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня звезды не рекомендуют вам пытаться спорить как со своим непосредственным начальником, так и с начальниками других отделов. Даже если отношения у вас замечательные. Вряд ли это занятие принесет достойные плоды.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 30 июня 2020 года для Близнецов

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вам пригодится ваша хорошая память на даты и имена (если, конечно, таковая у вас есть). Именно она поможет вам быстро и качественно решить некоторые проблемы вашего любимого человека, причем так, что ему разве что и останется, что восторженно удивляться и благодарить вас без конца.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Настроение оставляет желать лучшего? Вряд ли для вас будет большим открытием, что его можно исправить с помощью хорошей еды. Правда вряд ли для этой цели хорошо подойдет обыкновенный украинский борщ. Безусловно, он может быть настоящим шедевром. Но лучше отложить его на завтра. Если, конечно, в вашем холодильнике найдется немного свободного места.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Постарайтесь сегодня не нарушать идиллии ваших близких, поддерживайте интересные им разговоры, говорите с ними о том, что их больше всего увлекает, даже если это ваша работа, в которой они ничего не понимают, но искренне верят в то, что понимают все. Будьте терпеливы.

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день вам следовало бы уделить своему организма должное внимание и не нагружать его сверх меры интеллектуальным трудом. В противном случае головные боли и быстрая утомляемость вам обеспечены.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня постарайтесь отнестись к себе любимому по возможности более бережно. Никто кроме вас о вашем здоровье позаботиться не может, а невнимательное к нему отношение может дорого стоить.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 30 июня 2020 года для Раков

Общий гороскоп для Раков

Сегодня у вас могут появиться большие и многообещающие перспективы. Что-то придется выбрать, вы вряд ли сумеете ухватиться за все возможности сразу.

Кулинарный гороскоп для Раков

Хороший день для трапез в больших, шумных и, желательно, веселых компаниях. Отправляйтесь на какой-нибудь праздник, да только узнайте заранее, дадут ли там поесть. Если не дадут, выбирайте другое мероприятие. В случае, если поиски подходящей вечеринки окажутся проблемой неразрешимой, вы вполне можете устроить таковую самостоятельно, но помните, что обострения кулинарных талантов звезды вам на сегодня не обещали. Еду лучше заказать готовую.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вашему любимому человеку не захочется разбираться в причинах ваших поступков, мотивах ваших действий и вообще во всем, что могло бы ответить на вопросы "почему" и "зачем". Пожалуй, лучшим выходом из создавшейся ситуации будет просто принять друг друга целиком, без объяснений.

Бизнес-гороскоп для Раков

Не торопитесь сегодня вливаться в работу сразу с самого утра. Наработаться и устать вы еще всегда успеете. А вот продлить перекур на несколько лишних минут или часов, обсудить с коллегами прошедшие дни и построить планы на стремительно приближающиеся новые выходные можете и не успеть.

Гороскоп здоровья для Раков

Нынче никаких неприятностей с самочувствием у вас не ожидается, так что можете понапрасну не волноваться и целиком и полностью посвятить себя насущным делам, а их сегодня ожидается немало.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 30 июня 2020 года для Львов

Гороскоп здоровья для Львов

Если вы чувствуете себя достаточно хорошо, то сегодняшний день идеально подойдет для небольшой "разгрузки" вашего организма. Садиться на полноценную диету вовсе необязательно, но вот немного ограничить себя в еде не повредит.

Кулинарный гороскоп для Львов

Если вы в течение двух последних дней не ели ничего куриного, вам обязательно нужно заняться этим прямо сегодня. И не верьте тем, кто будет говорить, что из-за подобной еды можно закудахтать. Во-первых, это не так, а, во-вторых, закудахтать можно и совсем по другим причинам. Но учтите, бульонные куриные кубики к собственно курице имеют довольно опосредованное отношение.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня ваш день, в полном смысле этого слово. Вы покорите всех: сослуживцев неподдельным интересом к их трудам, начальство — усердием и находчивостью в делах. Находясь на вершине успеха, не забудьте закрепить его и в дальнейшем действовать таким же образом.

Общий гороскоп для Львов

Сегодня на вашем пути не будет ни единого препятствия. Вот только по своему ли пути вы идете?

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня ваш день будет самым обыкновенным, и ничего выдающегося и запоминающегося с вами не произойдет, если вы, конечно, не возьмете все это в свои руки и не раскрасите ваши будни, а заодно и будни вашего любимого человека во все цвета радуги и в несколько дополнительных цветов, известных только вам.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 30 июня 2020 года для Дев

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня звёзды рекомендуют вам посвятить вечер совместному просмотру детских фильмов, чтобы ненадолго вернуться в тот возраст, когда всё было ярко, красочно, объёмно, легко и понятно. Может быть, с этой точки зрения и ваши отношения будут выглядеть как-то иначе?

Гороскоп здоровья для Дев

Сейчас Девам следует помнить о том, что в заботе о здоровье имеет место такая важная деталь, как регулярность. Это к тому, что нынче вы будете склонны к забывчивости и наплевательскому отношению к режиму дня.

Общий гороскоп для Дев

Сегодня вы с горечью обнаружите, что "делу — время, потехе — час", а вовсе не наоборот. Что ж, постарайтесь научиться получать удовольствие и от работы.

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня вы будете пребывать под пристальным наблюдением начальства, поэтому постарайтесь делать всё по первому разряду и нигде не допускать ошибок. Возможно, такое поведение — только мимолётная прихоть вашего шефа, но, скорее всего, у него на вас какие-то виды, так что трудитесь усерднее.

Кулинарный гороскоп для Дев

Нынче вам, вероятно, придется делать хорошую мину при не самой лучшей игре. Трудно, конечно, не реально. Потерпите, позже можно будет вознаградить себя за стойкость. В качестве вознаграждения особенно хороша может оказаться утятина, тушеная с апельсинами, поданная с розовым вином. Ну как, согласны?

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 30 июня 2020 года для Весов

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня благоприятный день для того, чтобы сделать свое рабочее место куда более уютным и благоприятным для длительного нахождения. Если вы будете чувствовать себя за ним некомфортно, вам вряд ли удастся достигнуть значительных успехов на трудовом поприще.

Гороскоп здоровья для Весов

Нынче вам особенно пойдут на пользу различные релакс-процедуры, а также расслабляющий массаж. Они помогут вам восстановить силы и душевное спокойствие после трудного дня.

Любовный гороскоп для Весов

В этот день не стоит засиживаться с вашим любимым человеком до ночи за разговорами. Даже если разговоры эти будут действительно интересными и плодотворными, лягте спать пораньше, пока беседа наполнена теплом и взаимопониманием. Чем ближе к ночи, тем с этим будет хуже.

Кулинарный гороскоп для Весов

Удача благоволит вам, пользуйтесь моментом, чтобы успеть благополучно скушать то, от чего обычно жестоко расстраивается ваш желудок, но что вы безумно любите. Как, таких блюд нет? Тогда этот день надо использовать для разнообразнейших экспериментов с пищей. Вы наверняка сможете отыскать среди множества удивительных сочетаний продуктов нечто невообразимое, но весьма вкусное.

Общий гороскоп для Весов

Сегодня исключительно благоприятный день для того, чтобы, не тратя значительных сил и средств, умудриться достигнуть желаемого и даже успеть немного возгордиться собственными успехами.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 30 июня 2020 года для Скорпионов

Общий гороскоп для Скорпионов

А вы нашли свое место под солнцем? Нашли, но оно занято? Гоните прохвоста, что это он расселся на вашем, самой судьбой вам предназначенном, стуле!

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам не следует слишком увлекаться профессиональной деятельностью и посвящать ей весь пыл вашей души, все ваше вдохновение и желание жить. В конце концов, работа, даже самая интересная и высокооплачиваемая, того не стоит. Постарайтесь быть похолоднее и посдержаннее.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Прием пищи в одиночестве сегодня не просто нежелателен — он противопоказан. Собственно, у него не много шансов состояться — без приглашения составить кому-либо компанию вы можете попросту забыть об обеде, и если вы не останетесь голодным нынче, так только благодаря чужому аппетиту. В выборе блюд вы будете столь же рассеяны, потому можете попросту повторить заказ своего спутника — чтобы не думать лишний раз.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Нынче постарайтесь, по возможности, облегчить свой ужин, сейчас вам не рекомендовано нагружать "работой" свой желудок. Было бы лучше предпочесть легкоусваиваемую пищу и не позднее, чем за четыре часа до сна.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня для вас важно проявить настойчивость в общении с вашим любимым человеком. Она весьма пригодится вам, когда вы будете убеждать его в вашей правоте или отстаивать свою точку зрения. Если вы сами не будете верить в то, в чем убеждаете — то как вам поверит он?..

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 30 июня 2020 года для Стрелецов

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам придется бороться с соблазном выложить все свои секреты сразу. Не сдавайтесь без боя, обнародованные одновременно, они не вызовут должного эффекта.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день прислушивайтесь не только к рекомендациям лечащего врача, но и к собственной интуиции. Если что-то вызывает у вас недоверие, лучше проконсультируйтесь ещё раз, так вы сможете избежать проблем.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Вы нынче, случайно, свадьбу, юбилей или еще какой большой банкет по соответствующего размера и значения поводу не устраиваете? Если да, то вам повезло — нынче у вас все получится на ура. Нет? Обидно, такой день даром пропадает. Ну организуйте хоть вечеринку для друзей. Тоже никак? Тогда соберите для себя стол по всем правилам — с четырьмя-пятью сменами блюд, салфетками с инициалами, музыкой и прочими атрибутами торжественного приема пищи.

Любовный гороскоп для Стрелецов

В этот день ваш любимый человек будет склонен к тому, чтобы подводить итоги вашего совместного бытия, делать выводы и строить планы на будущее. Не стоит ему в этом мешать. Главное, чтобы его планы и выводы не очень противоречили тому, что себе представляете вы.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Вы наконец-то сможете решить те дела, которые так долго висели над вами. Главное для вас — это обдуманно подходить к каждому трудному вопросу, исключая все ненадежные варианты решения. Также сегодня будут особенно успешны деловые контакты любого рода, ведь вы будете очень убедительны в своих доводах.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 30 июня 2020 года для Козерогов

Гороскоп здоровья для Козерогов

Сейчас особенно вам удастся борьба за мягкость, свежесть и гладкость кожи. Постарайтесь однако не переувлажнить ее, не увлекаться и не злоупотреблять различного рода кремами и лосьонами. Ни к чему хорошему такого рода забота не приведет.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Нынче у вас могут возникнуть проблемы в общении с обслуживающим персоналом. Если вы не желаете, чтобы тарелки с вашим заказом швыряли вам под нос с расстояния в полметра, а чистые бокалы приносили исключительно по отдельной просьбе, сдобренной ненормативной лексикой, отправляйтесь кушать туда, где вас уже знают, как постоянного клиента. Или оставайтесь дома.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодняшний день стоит целиком и полностью посвятить анализу эффективности собственной деятельности в той или иной сфере. Может быть, для вас есть смысл сферу деятельности немедля сменить, дабы приносить больше пользы человечеству и больше денег семье?

Любовный гороскоп для Козерогов

Кажется, одна эпоха перемен в вашей личной жизни подошла к концу, а другая ещё и не думает начинаться. Во всяком случае, сегодня. Поэтому если вы не хотите в этот день сойти с ума со скуки, придумайте для себя и вашего любимого человека какое-нибудь безобидное развлечение. Пусть даже ссору с битьём двух-трех старых чашек. А потом совместный поход в магазин за новыми.

Общий гороскоп для Козерогов

Лучшим отдыхом сегодня для вас будут тихие, не предполагающие высокой степени активности развлечения. Почитайте, посмотрите телевизор и ни в коем случае не верьте тому, кто будет убеждать вас, что генеральная уборка квартиры полезнее.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 30 июня 2020 года для Водолеев

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Пунктуальность и терпение на сегодня — ваши лучшие друзья. Вы не сможете начать отдыхать с чистой совестью, пока не решите беспокоящие вас вопросы. Но ваша внимательность поможет вам справиться с ними быстро и хорошо, после чего вы успеете получить свою долю заслуженного отдыха.

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня вы можете неплохо развлечься, экспериментируя с продуктами питания. Приготовьте что-нибудь, что давно хотели попробовать, но не решались. NB! Не забудьте записать рецепт и положить на видном месте — должны же врачи из неотложки знать, чем вы отравились.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Водолеям не рекомендуется приступать к занятиям спортом без хорошей и полноценной разминки, иначе вы можете травмировать не только мышцы, но и суставы. И в быту резких движений лучше остерегаться.

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня у Водолеев может случиться маленькая проблема технического характера — мобильные либо стационарные телефоны могут по той или иной причине выйти из строя. Поэтому если ваш супруг (или супруга) не смогут до вас дозвониться, можете смело оправдываться магнитными бурями и негативным влиянием космических сил.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Чем больше положительных эмоций вы сегодня сумеете получить, тем успешнее пройдет этот день и во всех остальных отношениях. Получение заряда оптимизма следует начинать прямо с завтрака, ну-ка, чем вы любите подкреплять организм с утра? Свежевыпеченные круассаны с клубничным вареньем, паштетом из гусиной печенки и кофе со сливками устроит?

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 30 июня 2020 года для Рыб

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня ваш любимый человек будет понимать ваши слова совсем не так, как вам бы этого хотелось, а вовсе даже превратным образом, причём настолько превратным, что долгими зимними вечерами, вспоминая ваши разговоры, вы будете недоумевать: ну с чего он это взял?..

Кулинарный гороскоп для Рыб

Если вам доведется готовить самому, старайтесь поточнее выверить количество изготовляемого, чтобы оно могло быть съедено уже сегодня. Оставлять что-то на следующий день нынче не стоит, максимальное количество дел должно быть завершено уже сейчас, а уж с едой разобраться точно в ваших силах. На столе сегодня желательны зеленые овощи — капуста, болгарский перец, редька.

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день у вас будет тысяча и одна возможность, чтобы поправить свое здоровье, однако совершенно не факт, что вы ими всеми воспользуетесь. Да всеми и не надо: если поможет первая же, это уже будет замечательно.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня вам стоит поблагодарить всех тех, кто когда-либо помогал вам в достижении ваших профессиональных успехов. Наверняка таких людей окажется немало, но лениться не стоит: в противном случае, удача рискует от вас отвернуться надолго, а то и вовсе уйти к кому-то другому.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вы имеете все шансы стать звездой. Окружающие же будут светиться отраженным светом и тоже останутся довольны, что довольно нетипично в такой ситуации.