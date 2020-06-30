Украина планирует срочное обращение к ЕС - что случилось

Украина планирует новое сотрудничество с Евросоюзом для преодоления эпидемии коронавирус COVID-19 . Вице-премьерка по вопросам евро— и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин анонсировала обращение по этому поводу в Брюссель. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, речь идет о Стратегии ЕС в сфере вакцинации для преодоления COVID-19 .

"Мы как раз сейчас ведем дискуссию о том, как Украина может присоединиться к глобальным инициативам по разработке или закупке вакцин. В частности, Европейская комиссия несколько недель назад обнародовала стратегию по вакцинации в рамках ЕС. Там есть блок, который касается международного сотрудничества. Как раз на этой неделе я уже подробно буду общаться с коллегами из Еврокомиссии о том, как Украина может присоединиться к этих усилий, как минимум в порядке получения оперативной информации", — отметила посадовиця.

Стефанишин пояснила, украинская сторона консультировалась с компаниями, которые имеют возможность присоединиться к стратегии или прямо заинтересованы в этом.

"Мы общались с странами Европы, и много слышим о том, что есть смысл инвестировать усилия в разработку лекарств. На сегодня я знаю, что крупнейшие фармацевтические компании Украины уже в сотрудничестве с иностранными фармкомпаниями работают над разработкой лекарств. Поэтому мы, с одной стороны, хотим быть в тренде и политическом диалоге относительно глобальных инициатив по вакцинации, но в то же время мы понимаем, что не нужно забывать о вопросах разработки лекарств. Сейчас очень трудно спрогнозировать, какой из этих средств борьбы с коронавирусом будет более эффективным", — подчеркнула она.

Віцепрем’єрка напомнила об очень малые мощности Украины для изготовления вакцины или ее компонентов, однако государство владеет мощным фармацевтическим бизнесом.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн недавно обратилась к международному сообществу с призывом о совместной борьбе против пандемии путем распространения медикаментов, разработки вакцины.