Евросоюз неожиданно огорчил украинцев - в чем дело

В Евросоюзе объявили список стран, которым разрешат проводить авиарейсы на территорию содружества. Всего избрано 14 государств, Украины среди них нет. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на иностранные медиа и заявление Министерства здравоохранения.
По обнародованным данным, европейская сторона назвала следующие страны "безопасными":
- Алжир;
- Австралию;
- Грузию;
- Канаду;
- Марокко;
- Новую Зеландию;
- Руанду;
- Сербию;
- Таиланд;
- Тунис;
- Уругвай;
- Черногорию;
- Южную Корею;
- Японию.
Представители ЕС будут пересматривать этот перечень каждые две недели, чтобы добавить или исключить некоторые страны. Главным критерием для разрешения в Брюсселе определили уровень заболеваемости в отношении 100 тысяч населения.
Между странами объединения наблюдается два подхода. Первый связан с туристическими государствами вроде Португалии или Греции, которые выступают за как можно более широкое открытие границ. Другое направление поддерживают, например, Германия и Испания, которые выступают за осторожность.
Согласно заявлению министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине подтвердили состоянию на конец июня показатель в 57 инфицированных на 100 тысяч населения. Европейский критерий свидетельствует, что статистика не должна превышать от 16 до 20 больных на 100 тысяч.
Исключением могут стать лишь украинцы, которые официально работают в ЕС или учатся там по контракту.
Напомним, по состоянию на утро 30 июня в Украине подтвердили уже 44 334 диагнозы
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