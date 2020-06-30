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Евросоюз неожиданно огорчил украинцев - в чем дело

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Евросоюз неожиданно огорчил украинцев - в чем дело Авіація (фото — needpix.com)

В Евросоюзе объявили список стран, которым разрешат проводить авиарейсы на территорию содружества. Всего избрано 14 государств, Украины среди них нет. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на иностранные медиа и заявление Министерства здравоохранения.

По обнародованным данным, европейская сторона назвала следующие страны "безопасными":

  • Алжир;
  • Австралию;
  • Грузию;
  • Канаду;
  • Марокко;
  • Новую Зеландию;
  • Руанду;
  • Сербию;
  • Таиланд;
  • Тунис;
  • Уругвай;
  • Черногорию;
  • Южную Корею;
  • Японию.

Представители ЕС будут пересматривать этот перечень каждые две недели, чтобы добавить или исключить некоторые страны. Главным критерием для разрешения в Брюсселе определили уровень заболеваемости в отношении 100 тысяч населения.

Между странами объединения наблюдается два подхода. Первый связан с туристическими государствами вроде Португалии или Греции, которые выступают за как можно более широкое открытие границ. Другое направление поддерживают, например, Германия и Испания, которые выступают за осторожность.

Согласно заявлению министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине подтвердили состоянию на конец июня показатель в 57 инфицированных на 100 тысяч населения. Европейский критерий свидетельствует, что статистика не должна превышать от 16 до 20 больных на 100 тысяч.

Исключением могут стать лишь украинцы, которые официально работают в ЕС или учатся там по контракту.

Напомним, по состоянию на утро 30 июня в Украине подтвердили уже 44 334 диагнозы COVID-19 от начала эпидемии.

Как сообщал ONLINE.UA, Украина планирует новое сотрудничество с Евросоюзом для преодоления эпидемии коронавирус COVID-19. Віцепрем’єрка по вопросам евро — и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин анонсировала обращение по этому поводу в Брюссель.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, пандемия, авиарейсы, границы, Евросоюз, Максим Степанов, Минздрав
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Обновлено:11:11, 30.06.2020

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