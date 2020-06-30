Евросоюз неожиданно огорчил украинцев - в чем дело

В Евросоюзе объявили список стран, которым разрешат проводить авиарейсы на территорию содружества. Всего избрано 14 государств, Украины среди них нет. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на иностранные медиа и заявление Министерства здравоохранения.

По обнародованным данным, европейская сторона назвала следующие страны "безопасными":

Алжир;

Австралию;

Грузию;

Канаду;

Марокко;

Новую Зеландию;

Руанду;

Сербию;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай;

Черногорию;

Южную Корею;

Японию.

Представители ЕС будут пересматривать этот перечень каждые две недели, чтобы добавить или исключить некоторые страны. Главным критерием для разрешения в Брюсселе определили уровень заболеваемости в отношении 100 тысяч населения.

Между странами объединения наблюдается два подхода. Первый связан с туристическими государствами вроде Португалии или Греции, которые выступают за как можно более широкое открытие границ. Другое направление поддерживают, например, Германия и Испания, которые выступают за осторожность.

Согласно заявлению министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине подтвердили состоянию на конец июня показатель в 57 инфицированных на 100 тысяч населения. Европейский критерий свидетельствует, что статистика не должна превышать от 16 до 20 больных на 100 тысяч.

Исключением могут стать лишь украинцы, которые официально работают в ЕС или учатся там по контракту.

Напомним, по состоянию на утро 30 июня в Украине подтвердили уже 44 334 диагнозы COVID-19 от начала эпидемии.