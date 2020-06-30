Россия срочно подняла в воздух боевые ракетоносцы - что случилось

Россия снова продемонстрировала Западу вооруженную агрессию. На этот раз ВКС РФ подняли в небо около десятка стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС и воздушных танкеров Ил-78 на Дальнем Востоке, чтобы "показать в небе" свой флаг у берегов Великобритании, Норвегии, Гренландии, Канады и США. Боевые российские самолеты отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигоне в Камчатском крае, а также провели дозаправку в воздухе во время выполнения полетных заданий — такая дозаправка позволяет "стратегам" более суток выполнять различные боевые задачи без посадки и проводить длительное патрулирование в воздушном простанстве в любом уголке планеты. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ВКС РФ.

Известно, что в очередной российской провокации участвовали 10 боевых самолетов. Они провели в воздухе около 8 часов. Дозаправка стратегических ракетоносцев проходила на высоте свыше 6 тысяч метров на скорости более 550 км/ч.

Подобные провокации Россия устраивает и над Черным морем. Несколько дней назад два бомбардировщика Ту-22 в сопровождении двух истребителей Су-27 направили к границам Румынии, где находится воздушное пространство НАТО. В командовании НАТО экстренно отреагировали на наглые действия российской авиации. Сначала на перехват российских бомбардировщиков и истребителей подняли румынские МиГ-21 . Но так как боевые самолеты российских ВКС продолжали полет, то пришлось поднять в воздух истребители МиГ-29 ВВС Болгарии, а затем истребители TUAF F-16 турецких ВВС.

До этого российские фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-30 СМ были подняты в воздух для отработки ударов по кораблям противника в акватории морских полигонов в Балтике. На опасные действия ударной авиации России обратили внимание военные силы Бельгии, которые направили к российским границам самолет F-16 со своей базы в Прибалтике, но российские военные направили на их перехват самолеты прикрытия.