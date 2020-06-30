Ученые обнаружили новую особенность коронавируса COVID-19 - что следует знать

Коронавирус COVID-19 может поражать прежде всего не легкие, а сосуды. С таким предположением выступила команда ученых, которая исследовала симптоматику инфекции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на медицинское издание The Lancet.

По мнению представителя Университетской больницы Цюриха Фрэнка Рушіцка, инфекция может спровоцировать сердечный приступ, почечную недостаточность, повреждения внутренних органов — несмотря на обычные респираторные симптомы. Также он отмечает неизученные сгустки крови.

Направленность COVID-19 против сосудистой системы медик заметил в апреле 2020 года у пациентов, которых он лечил непосредственно. Вскрытие одной из жертв пандемии продемонстрировал упомянутые сгустки и мертвые клетки, которые засорили капилляры легких. Воспаление стало причиной расширения сосудов.

Другое исследование, результаты которого обнародовал New England Journal of Medicine, говорит о проявлении чрезмерного количества микротромбов в легких пациентов, которые умерли через коронавирус. Их количество в девять раз превышает ту, которая характерна для пораженных гриппом H1N1. В то же время количество новых сосудов возрастала в 2,7 раза быстрее.

Параллельно Левенський католический университет в Бельгии выяснил, что внутренняя поверхность сосудов — эндотелиальные клетки — обладает удивительной ролью во время осложнений, которые связаны с COVID-19 . Инфекция вызывает изменение кровяного давления, нарушает свертывание крови и способствует образованию тромбов. Это приводит к многочисленным воспалениям и острого респираторного дистресс-синдрома.

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