Ученые обнаружили новую особенность коронавируса COVID-19 - что следует знать

Коронавирус
По мнению представителя Университетской больницы Цюриха Фрэнка Рушіцка, инфекция может спровоцировать сердечный приступ, почечную недостаточность, повреждения внутренних органов — несмотря на обычные респираторные симптомы. Также он отмечает неизученные сгустки крови.
Направленность
Другое исследование, результаты которого обнародовал New England Journal of Medicine, говорит о проявлении чрезмерного количества микротромбов в легких пациентов, которые умерли через коронавирус. Их количество в девять раз превышает ту, которая характерна для пораженных гриппом H1N1. В то же время количество новых сосудов возрастала в 2,7 раза быстрее.
Параллельно Левенський католический университет в Бельгии выяснил, что внутренняя поверхность сосудов — эндотелиальные клетки — обладает удивительной ролью во время осложнений, которые связаны с
Как сообщал ONLINE.UA, нынешняя пандемия коронавирус — это легкая репетиция перед глобальной бурей, которая грозит всему миру. Британский ученый Майкл Грегор предупредил об опасности новой пандемии, которая станет хуже коронавирус и ядерной войны. По его прогнозу, она может уничтожить половину человечества.