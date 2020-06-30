Путин поставил россиянам дерзкое требование - что известно

С прошлой среды, 25 июня, в России началось голосование за поправки в конституцию страны. Российский президент Владимир Путин тем временем обратился с новым заявлением к населению. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу Кремля.

По словам президента, он призывает россиян поддержать одиозный законопроект.

"Мы голосуем за страну в которой хотим жить с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу", — подчеркнул Путин.

Между тем известно, что в поправках содержится важный пункт о ликвидации ограничений для действующего лидера на баллотирования на президентский пост в будущем.

"Мы голосуем за страну ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам. Уверен, каждый из вас, принимая такое важное решение, думает о своих близких. Опирается на ценности, которые нас объединяют, а это правда и справедливость, уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях", — утверждает Путин.

Он добавил, что поправки станут защитой ценностей и принципов, они окажут им "безусловные конституционные гарантии". Суверенитет РФ, в связи с его выступлением, стоит на патриотизме, а также уважению к истории, культуре, языку и традициям — однако не пояснил, каких именно, поскольку на территории РФ проживают множество народов.

Свое обращение Путин зафиксировал на фоне нового мемориала советскому солдату под городом Ржев. Церемонию открытия посетил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Как сообщал ONLINE.UA, на фоне сообщений о масштабном наступление России против Украины в ближайшее время, российский глава Владимир Путин объявил военные сборы в РФ, приказав призвать на них россиян, находящихся в запасе. Соответствующий указ глава Кремля подписал 29 июня — он уже вступил в силу. Важно отметить, что в указе Путина о военных сборах в РФ есть три секретных пункта, которые не раскрыты для публичного ознакомления.