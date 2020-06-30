Уже сегодня - у Зеленского дали громкое обещание украинцам

Уже сегодня, 30 июня, все долги по зарплатам шахтерам будут выплачены. Соответствующее поручение правительству дал президент Украины Владимир Зеленский. Кабмин выделил из бюджета около 340 млн грн на погашение задолженности по заработной плате работникам всех государственных шахт. Также украинский глава поставил задачу не допускать в будущем накопления задолженности по выплате заработной платы шахтерам и потребовал в кратчайшие сроки восстановить нормальную работу шахт. Такое обещание от имени украинского главы дала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Кузнецова шахтерам, которые пришли с акцией на ул. Банковую в Киеве, передает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

"На сегодня и задолженность, которая была накоплена с начала года, должна была быть погашена. Правительство приняло все необходимые решения за очень короткий срок", — отметила Кузнецова.

При этом она признала, что все проблемные вопросы, которые сейчас есть в энергетике в целом и угольной отрасли в частности, накапливались в течение длительного периода, поэтому их решение требует определенного времени. Заместитель Андрея Ермака призвала участников акции сформировать переговорную группу от шахтеров и совместно работать над решением насущных проблем. Она заверила, что Офис главы государства максимально этому способствовать.

Как известно, 30 июня у стен Офиса президента Украины началась акция протеста шахтеров "Мирноградвугилля", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", а также представителей шахт Львовско-Волынского бассейна. Среди основных требований — погашение работникам государственных шахт задолженности по выплате заработной платы, которая по состоянию на 1 июля достгнет 1,2 млрд гривен. Также горняки требуют обязать Фонд государственного имущества Украины, ПАО "Центрэнерго", ГП "Держвуглепостач", ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский сообщил украинцам отличные новости. Он пообещал, что с 1 сентября минимальная зарплата в Украине повысится до 5 тысяч гривен, а уже с января 2021 года ее размер установят на уровне 6 тысяч гривен.