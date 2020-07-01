5 стран открыли границы для Украины - что важно знать

Украинские граждане уже могут ехать в Турцию, Хорватию и Албанию без эпидемических ограничений, в Черногорию — при наличии теста об отсутствии COVID-19 , в Египет — с прохождением самоизоляции при возвращении. Эту информацию подтвердил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, передает ONLINE.UA

"Самый популярный вопрос этого лета — какие страны уже открыли свои границы для Украины?

Турция;

Египет (но с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции по возвращении домой, ведь Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности COVID-19 );

Албания;

Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья);

Черногория (при наличии отрицательного результата ПЦР теста на COVID-19 , сделанного в течение последних 48 часов).

"Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов. Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие или учебные контракты или вид на жительство в ЕС, морякам, которые направляются на корабль, гражданам, которые транзитом следуют через ЕС, въезд разрешен ", — подчеркнул Криклий.

Стоит обратить внимание на то, что каждые 2 недели Евросоюз будет пересматривать список государств, из которых возможно въезжать. И в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать ограничения на поездки или снова вводить их для конкретных стран. Кроме того, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине решения об открытии границ будет принято Грузией.

Как известно, ЕС не отменил с 1 июля запрет на въезд для украинцев — хотя разрешил въезд некоторым туристам из 15 стран. Совет Евросоюза разрешил открыть въезд для отдельных категорий украинцев. Для наших граждан пока доступны 4 курортные страны Европы: Хорватия (входит в ЕС, но не входит в шенгенскую зону), Албания (уже начала принимать украинских туристов), Турция (с 1 июля, но будет требовать страхования), Грузия (с 1 августа).