Почти 400 тыс долларов за биткоин - аналитики поразили новым прогнозом

Авторитетные иностранные аналитики шокировали мир новым прогнозом — они заявляют о том, что цена биткоина достигнет в этом году почти в 20 тыс долларов и до 2030 года будет расти до почти 400 тыс долларов. Указано, что Crypto Research Report в конце июня обнародовал исследование, которое содержит прогнозы цен на несколько криптовалют: биткоин, биткоин кэш, ethereum, litecoin и stellar. Это 10-публикация отчета CRR, и он охватывает популярный метод оценки, который используется для прогнозирования будущей цены биткоина, что называется моделью "уравнение обмена". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bitcoin.com.

"Модель уравнения обмена — это абсолютный подход к оценке криптовалюты. Это означает, что модель дает целевую цену, по которой стоит расценивать криптовалюту на основе предположений относительно изменения спроса и предложения", — отмечается в отчете.

Аналитики CRR пришли к будущим оценок цен для BTC, ETH, LTC, BCH и XLM. Они ожидают, что цена на биткоин возрастет до 19 044 долларов в 2020 году, 341 тыс долларов в 2025 году и 397 727 долларов в 2030 году.

"Ожидается, что цена Ethereum достигнет 331, 3549 долларов и 3644 долларов соответственно, тогда как цена биткоин кэша должна подняться до 414, 6690 долларов и 13,016 долларов в указаные периоды времени", — говорится в сообщении.

Нельзя забывать о том, что сейчас в мире насчитывается более 40 миллионов пользователей криптовалюты. Стоит отметить, что их количество в стране положительно коррелирует с ВВП страны на душу населения. Высокий ВВП означает больше принятия криптовалюты в стране.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что аналитики назвали самые прибыльные криптовалюты 2020 года, но предупредили, что самой дорогой и надежной криптовалютой в мире по-прежнему остается биткоин.