Глава НБУ принял неожиданное решение - что происходит

Глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал на имя украинского лидера Владимира Зеленского заявление об отставке. Чиновник отметил, что ему пришлось принять такое неожиданное для всех решение из-за "систематического политического давления". По словам Смолия, в течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение им как председателем важнейших обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействия с другими государственными органами. Смолий подчеркнул, что своей отставкой он стремится предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Собеседники в НБУ обращают внимание на то, что соответствующее заявление — это акт протеста Смолия против действий правительства и депутатов.

"Мое решение об отставке аргументируется следующим: по собственному желанию", — подчеркнул Яков Смолий. Увольняется Смолий в соответствии с пунктом 2 части восьмой статьи 18 Закона Украины "О Национальном банке и пунктом 18 части первой статьи 85 Конституции Украины. Что важно понимать, это заявление подано 1 июля, поэтому уже 2 июля, в четверг, профильный комитет украинского парламента может рассмотреть этот вопрос на своем заседании, а в 3 июля ВРУ сможет проголосовать по этому вопросу. "Что касается решения о назначении нового лица на должность председателя, вероятно, оно будет где-то в середине июля, на следующей сессионной неделе", — отметил собеседник. Стоит обратить внимание на то, что обязанности главы Нацбанка до назначения нового председателя будет осуществлять первая заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова.

Как известно, недавно глава НБУ Яков Смолий официально сообщал о том, что планирует оставаться на посту главы до конца своей каденции — 2025 года. Смолий стал главой Нацбанка 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно послы G7 призвали официальный Киев сохранить независимость Национального банка Украины и указали, что ее потеря поставит под угрозу не только самих украинцев, но и международную поддержку.