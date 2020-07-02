У Зеленского приготовили новый неприятный сюрприз Путину

Команда российского президента Владимира Путина устроила новую провокативную акцию против Украины в оккупированном Крыму и ОРДЛО, решив провести там незаконное голосование за изменение Конституции РФ. Эта провокация направлена на то, чтобы снова попытаться переубедить международное сообщество в законности оккупации Крыма, но что уже жестко отреагировали в команде украинского лидера Владимира Зеленского. Официальный Киев направил письмо Генеральному секретарю ООН с призывом осудить проведение "голосование" на временно оккупированных территориях Украины" и признать результаты этого путинского шоу недействительными. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

"Украина решительно осуждает голосования на временно оккупированных украинских территориях и уверена, что оно противоречит основным нормам и принципам международного права, в том числе, Устава ООН и Резолюции ГА ООН 68/262 «Территориальная целостность Украины», а также украинскому законодательству", – говорится в письме постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

Дипломат подчеркнул, что участие граждан Украины в путинском голосовании с использованием "принудительно выданных Россией паспортов на временно оккупированных украинских территориях" искажает его результаты. Кислица напомнил, что Крым и Донбасс есть и останутся неотъемлемой частью суверенного Украинского государства и подпадают под действие Конституции и законов Украины.

"Все причастные к незаконной организации и проведения «голосования» на временно оккупированных украинских территориях будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", – добавил дипломат, отметив, что результаты голосования за изменение Конституции РФ в Крыму и на Донбассе будут недействительными и не будут иметь юридических последствий.

Напомним, накануне в России завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ, одной из которых было "обнуление" президентского срока Владимира Путина. За проголосовали 77,92%, против — 21,27%. Таковы данные привеела ЦИК РФ по итогам обработки 99,97% протоколов. Явка на голосовании, по предварительным данным ЦИК, составила 64,99%.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что МИД Украины обратилось к международным партнерам с просьбой осудить организацию "голосования" на временно оккупированных территориях Крыма, в Донецкой и Луганской областях. Официальный Киев просит усилить санкционное давление на Российскую Федерацию. У Зеленского уверены, что эта очередная провокация Путина будет иметь для него серьезные политические и правовые последствия.